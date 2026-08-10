Profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal de João Pessoa participam de formação imersiva

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio do Departamento de Educação Infantil (DEI), realizou nesta sexta-feira (7) mais uma ação formativa do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI) para os profissionais da Educação Infantil. O encontro, que reuniu mais de 500 profissionais nos turnos da manhã e tarde, ocupou os espaços da Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, no Altiplano, em uma imersão prática na cultura e história paraibana.

A iniciativa visa enriquecer o repertório pedagógico e sensibilizar os educadores para a temática da arte na infância, servindo também como preparação para o Festival de Arte da Primeira Infância (Fapi) que irá acontecer ainda neste mês.

Para a diretora do DEI, professora dra. Maria Sonaly Machado de Lima, a formação continuada precisa ir além da teoria e proporcionar vivências reais aos educadores. “Trazemos a arte, a cultura e a infância como eixos estruturantes da aprendizagem e do desenvolvimento. O Festival de Artes é um movimento de resistência para que as pessoas percebam o quanto a arte faz parte da nossa vida e o quanto ela deve fazer parte da vida das crianças. A formação do professor não pode ser só sala de aula e teoria. Eles precisam sentir, vivenciar, entender quem são esses artistas e perceber a arte como uma linguagem de expressão”, destacou.

Durante a atividade, os educadores participaram de visitas guiadas pelos arte-educadores Carlos Souza e Wellandro Duarte, onde conheceram um vasto acervo de artes plásticas exposto no complexo da Estação Cabo Branco. Foram obras como ‘No Reinar do Sol’, do artista Flávio Tavares; a exposição ‘Sinergia’, de Cine Azevedo; o acervo ‘A Vida’, de Olâmpio Neto; além da visita ao Mirante.

Segundo Ednilza Melo, supervisora nos Ninhos do Saber José Maria Caetano e Vera Lúcia, a ação fortalece os projetos pedagógicos em andamento. “Estamos trabalhando inclusive, neste bimestre, a cidade, a cultura e a arte. As crianças tendo contato com a arte desde pequenas, desenvolvem um olhar muito mais interessado pela sua própria região. Na rotina do dia a dia nem sempre temos essa oportunidade, então agradecemos muito à equipe do DEI por proporcionar este momento de resgate da nossa história, cultura e arte. A arte domina a expressão”, afirmou.