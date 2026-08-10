Santander começa a cancelar cartões American Express e clientes devem agir rapidamente; veja o que fazer

Por MRNews



O cenário para os clientes dos cartões American Express emitidos pelo Santander ganhou um novo capítulo nesta semana. Depois da suspensão de novas solicitações, diversos correntistas passaram a relatar o recebimento de notificações informando o cancelamento de seus cartões, levantando dúvidas sobre o futuro da parceria entre o banco e a bandeira.

Até então, a expectativa do mercado era de que apenas cartões próximos ao vencimento deixassem de ser renovados. O especialista em cartões do Viagem Black, Hugo Reis, explica que os clientes devem sim se preparar, pois todos serão comunicados sobre o fim do cartão. Mas o caso, sem si, não exige ‘desespero’ e nem cancelamento do cartão por parte do cliente. Entretanto, os relatos mais recentes indicam que clientes com cartões ainda válidos também estão sendo comunicados sobre o encerramento do produto.

Embora o Santander ainda não tenha divulgado detalhes sobre a abrangência da medida, a quantidade de notificações vem aumentando e chama a atenção de quem utiliza versões como o American Express Gold Card e o The Platinum Card.

O que está acontecendo?

Nos últimos dias, diversos clientes informaram ter recebido mensagens por SMS e também pelo aplicativo do banco comunicando que seus cartões American Express serão cancelados em até cinco dias úteis.

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Segundo os relatos, o aviso informa que a decisão foi tomada após análises internas do banco.

Apesar do cancelamento do cartão, o Santander afirma que alguns serviços continuarão funcionando normalmente.

Entre eles:

as compras parceladas permanecerão sendo cobradas até a quitação total;

os pontos acumulados continuam disponíveis;

apenas o cartão deixará de funcionar após o prazo informado.

Até o momento, o banco não esclareceu oficialmente se todos os cartões American Express serão descontinuados ou se a medida atinge apenas parte da base de clientes.

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O que fazer se você recebeu a notificação?

Quem foi comunicado não deve esperar o prazo terminar para buscar alternativas. Quanto antes houver contato com o banco, maiores podem ser as possibilidades de negociação.

Confira algumas recomendações.

Procure seu gerente de relacionamento

O primeiro passo é conversar diretamente com o gerente da conta.

Mesmo que ele não consiga impedir o cancelamento, poderá verificar quais cartões estão disponíveis para substituição e quais condições podem ser oferecidas ao cliente.

Solicite a transferência do limite

Se o American Express possui um limite elevado, vale pedir que esse crédito seja migrado para outro cartão do Santander.

Essa negociação costuma ser mais simples do que solicitar um novo limite posteriormente.

Aproveite para negociar um upgrade

O encerramento do cartão pode abrir espaço para migrar para outro produto premium.

Dependendo do relacionamento com o banco, clientes conseguem negociar cartões Visa Infinite ou Mastercard Black, mantendo um padrão semelhante de benefícios.

Negocie anuidade e benefícios

Também é um bom momento para solicitar vantagens adicionais, como:

Possível negociação Benefício Isenção de anuidade Total ou parcial Upgrade de cartão Produtos de categoria superior Transferência de limite Mantém o limite já aprovado Benefícios adicionais Salas VIP, seguros e programas de recompensas

Nem todas as ofertas são divulgadas publicamente, por isso vale insistir na negociação.

Conheça seus direitos

Caso considere que o cancelamento causou prejuízos ou desrespeitou condições previstas no contrato, o consumidor pode solicitar esclarecimentos formais ao banco.

Se não houver solução, também é possível recorrer aos canais oficiais de atendimento e, se necessário, aos órgãos de defesa do consumidor.

Cada situação deve ser analisada individualmente.

O que pode explicar essa decisão?

Sem uma manifestação oficial detalhada do Santander, ainda não é possível afirmar exatamente o motivo da onda de cancelamentos.

Entre as hipóteses levantadas pelo mercado estão:

Possível cenário Explicação Encerramento da parceria com a American Express O banco deixaria de operar os cartões da bandeira. Reestruturação do portfólio Os cartões poderiam ser substituídos por novos produtos ou por versões de outras bandeiras.

Até que o Santander divulgue novas informações, qualquer conclusão além dessas possibilidades permanece apenas como hipótese.

Quem ainda não recebeu aviso deve se preocupar?

Por enquanto, não existe confirmação de que todos os clientes serão afetados.

Há relatos de cancelamentos, mas não há evidências de que toda a base de cartões American Express esteja sendo encerrada simultaneamente.

A orientação é acompanhar regularmente o aplicativo, os e-mails e as mensagens enviadas pelo banco para verificar se há qualquer comunicação oficial.

Nossa análise

O possível encerramento dos cartões American Express representa uma mudança importante para clientes que utilizam benefícios premium, como seguros de viagem, programas de recompensas e acessos a salas VIP.

Ao mesmo tempo, a situação pode abrir uma oportunidade para renegociar o relacionamento com o Santander. Dependendo do perfil do cliente, o banco pode oferecer migração para outros cartões, manutenção do limite de crédito e até condições diferenciadas de anuidade e benefícios.

Enquanto não houver um posicionamento mais detalhado da instituição, a principal recomendação é agir rapidamente caso receba a notificação, buscando alternativas antes do cancelamento definitivo.

Tags: Santander, American Express, Amex, The Platinum Card, Gold Card, cartões de crédito, cancelamento, Visa Infinite, Mastercard Black, benefícios bancários, salas VIP, MRNews.