Funtrab oferece vagas de Papai Noel com salários de até R$ 22 mil na Capital – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Por MRNews



Ainda faltam alguns meses para o Natal, mas, para quem sonha em viver — literalmente — o espírito natalino, a oportunidade já chegou. A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com duas vagas temporárias para Papai Noel, com salários que chamam a atenção: R$ 18 mil e R$ 22 mil por mês. E o melhor, não é preciso ter experiência anterior para se candidatar.

As empresas contratantes oferecem capacitação e suporte para preparar os selecionados para a missão de assumir um dos personagens mais queridos do imaginário infantil. As vagas pedem características bem específicas, mas, para quem se encaixa no perfil, a oportunidade pode unir trabalho, bons ganhos e a chance de participar de uma das épocas mais simbólicas do ano.

O candidato precisa ter barba e barriga naturais, além de carisma, empatia com crianças, simpatia e disponibilidade de horário — inclusive aos domingos. Também é necessário ter pelo menos Ensino Fundamental incompleto. O trabalho será realizado durante 45 dias, no período das ações natalinas.

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Já as jornadas de trabalho variam conforme a empresa contratante. Uma das oportunidades prevê expediente de segunda a segunda-feira, das 10h às 22h, em local não fixo. A outra estabelece trabalho de terça-feira a sábado, das 14h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Entre as missões do Papai Noel contratado, está recepcionar o público, conversar e interagir de maneira acolhedora com crianças e famílias, atender visitantes para fotos, participar das atividades da campanha de Natal e ajudar a transformar a visita de cada pessoa em uma lembrança especial.

Na prática, será preciso ter jogo de cintura, paciência e, principalmente, disposição para espalhar alegria. Afinal, para muitas crianças, o encontro com o Papai Noel é um daqueles momentos que ficam guardados na memória por muitos anos.

Os interessados devem procurar a Funtrab, à Rua 13 de Maio, 2.773, levando RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento para encaminhamento às vagas ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h.

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Cláudia Yuri, Comunicação Funtrab