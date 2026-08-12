Personal trainer é preso em Boa Vista por descumprir medida protetiva, ofender e difamar ex



Foto: Divulgação/PCRR



Um personal trainer, de 37 anos, foi preso no bairro Paraviana, zona Leste de Boa Vista, nesta segunda-feira, 10, suspeito de descumprir medida protetiva da ex-companheira, de 52 anos.

Conforme a Polícia Civil, a vítima procurou a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (Deam) para relatar que o homem teria usado a irmã dela para fazer contato, ofendê-la e difamá-la. A mulher relatou outros episódios, apresentando imagens e mensagens.

O suspeito teria ligado para familiares da ex, usando números sem identificação, com o objetivo de fazer ofensas e difamações. A vítima também informou que ele teria comparecido à residência dela sem autorização. Ela relatou ainda que situações semelhantes já haviam ocorrido anteriormente.

Diante disso, o próprio Ministério Público de Roraima representou pela prisão preventiva do personal trainer. A polícia cumpriu a medida ontem. O homem vai passar por audiência de custódia nesta terça-feira, 11.

Fonte: Da Redação

