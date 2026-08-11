Previni homenageia servidores que se aposentaram no primeiro semestre de 2026

Depois de anos de trabalho no serviço público, servidores municipais que se aposentaram no primeiro semestre de 2026 receberam, nesta terça-feira (11), certificados do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu (Previni) em um evento realizado no auditório da sede do instituto.

O diretor-presidente do Previni, Eduardo de Oliveira, marcou presença acompanhado do diretor administrativo, Leonardo Faria, e do diretor de Benefícios, Marcelo Cardoso. Eduardo destacou a importância de reconhecer os servidores que dedicaram anos ao município.

“Hoje foi a entrega do certificado para os servidores efetivos que se aposentaram neste ano. É uma homenagem singela àqueles que dedicaram a vida inteira ao trabalho. Um dia emocionante, por todo esse período de trabalho e dedicação.”

Durante a entrega dos certificados, os aposentados também receberam orientações sobre a importância de manter os dados atualizados no Previni. O recadastramento deve ser feito no mês de aniversário e sempre que houver alguma mudança, como endereço, telefone ou e-mail.

“Todos os beneficiários do instituto devem fazer o seu recadastramento no mês do seu aniversário, além de situações diversas como mudança de endereço, telefone, e-mail, é sempre bom que o cadastro no instituto esteja atualizado para comunicações diversas”, destacou Eduardo.

Cadma Rangel, de 54 anos, professora da educação infantil, também participou da cerimônia. Formada em Língua Portuguesa e Literatura Portuguesa, ela falou sobre a satisfação de olhar para os anos de trabalho e sentir que cumpriu seu papel na formação de muitas crianças.

“Tenho consciência tranquila de que dei a minha contribuição. Pude participar da formação de muitas crianças. Meu coração tá muito regozijante porque eu sei que eu cumpri o meu papel o tempo que Deus determinou para que eu estivesse ali com aquelas crianças dando o meu apoio uma palavra até mesmo pros pais.”

O encontro também proporcionou um reencontro especial. Cadma voltou a encontrar uma amiga depois de 14 anos. As duas se conheceram quando trabalhavam na mesma escola, no início dos anos 2000.

“Nós nos conhecemos na escola e depois de seis anos eu fui pra outra. Se passaram aí não sei quantos anos né muitos anos e eu reencontro Solange aqui e foi um prazer assim revê-la né a gente lembrar né de alguns momentos compartilhar algumas coisas que Deus fez né no decorrer da nossa trajetória de enquanto professores e eu me senti muito feliz em reencontrar. Esse momento pra mim foi muito especial, muito gratificante.”

Professora do primeiro segmento, Solange Ferreira, de 56 anos, trabalhou durante 26 anos no município. Ela contou que pensou na amiga assim que soube que participaria da cerimônia.

“Minha trajetória começou em Nova Iguaçu como estagiária. Fiz concurso e me chamaram em 2000. Lutamos até o fim, demos o nosso melhor. Acabei minha carreira, estou no meu período de descanso, me dedicando a mim, a minha família. Quando cheguei aqui, a primeira coisa que pensei foi se a Cadma estaria aqui. Foi emocionante.”

A fisioterapeuta Denise Evangelista, de 67 anos, dedicou sua vida profissional à área da saúde. Para ela, a aposentadoria era um objetivo desde o início da carreira.

“Desde que eu comecei a trabalhar minha intenção era de me aposentar. Estou amando estar sem a obrigatoriedade de me levantar às 6h da manhã, às 5h da manhã, para poder ir pra algum hospital trabalhar. Eu costumo dizer que eu terminei a batalha né e guardei a fé comigo.”