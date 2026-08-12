Projeto Feira Móvel retorna ao Busto de Tamandaré a partir desta quinta-feira, com 80 expositores

O Busto de Tamandaré, na Orla de João Pessoa, recebe uma nova edição da Feira Móvel, a partir desta quinta-feira (13) até o próximo domingo (16), das 16h30 às 22h. A feira contará com a participação de 80 expositores de vários segmentos, como agricultura familiar, artesanato, cosméticos, confeitaria, papelaria, moda sustentável, gastronomia regional, além de brinquedos educativos e sensoriais.

Atualmente, as edições do projeto acontecem em sete bairros de João Pessoa: Altiplano, Bairro dos Estados, Bancários, Brisamar, Centro, Jardim Oceania e Tambaú. A partir do mês de outubro, outros bairros devem ser contemplados, após a seleção de novos expositores. Vale salientar que a Prefeitura de João Pessoa disponibiliza, gratuitamente, toda a parte estrutural para as edições da Feira Móvel, incluindo mesas, cadeiras, tendas, pavilhões e energia elétrica.

“A Feira Móvel é um projeto que fortalece o empreendedorismo criativo e o pequeno produtor cadastrado, gerando renda para centenas de expositores, além de colocar em destaque artigos exclusivos, artesanais, e com preços acessíveis. Por isso, convidamos os pessoenses e turistas para visitar e aproveitar essa edição no Busto de Tamandaré, onde poderão conhecer e adquirir ótimos produtos”, destacou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Marmuthe Cavalcanti.

Breve histórico – Desde maio de 2025, como parte da reestruturação do projeto, diversas ações foram implementadas com o intuito de melhorar seu funcionamento, otimizar processos de organização e ampliar as oportunidades de forma justa, aplicando os mesmos critérios para todos os expositores cadastrados. Além disso, o nome do projeto foi alterado, passando de Feira Móvel do Produtor para apenas Feira Móvel.

Confira a programação de agosto:

Parque Parahyba I – Jardim Oceania

Rua Josemar Rodrigues de Carvalho, nº 249

Dias: toda terça-feira

Horário: das 16h às 20h

Praça Padre João Cartaxo Andriola – Altiplano

Rua José Rufino, nº 176

Dias: toda quarta-feira

Horário: das 15h30 às 19h

Praça da Paz – Bancários

Em frente à praça de táxi

Dias: toda quinta-feira

Horário: das 15h30 às 20h

Ponto de Cem Réis – Centro

Praça Vidal de Negreiros

Dias: 6 e 7

Horário: das 9h30 às 16h

Praça Antônio Fernando Dantas – Brisamar

Rua Inácio Ferreira Serrano, nº 100

Dias: toda sexta-feira

Horário: das 15h30 às 19h

Vila Olímpica Parahyba – Bairro dos Estados

Rua Desportista Aurélio Rocha, s/n

Dias: 11, 18 e 25

Horário: 16h às 20h30

Busto de Tamandaré – Tambaú

Av. Almirante Tamandaré, s/n

Dias: 13, 14, 15 e 16

Horário: 16h às 22h