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Santa Catarina tem risco de temporais com granizo e chuva intensa nos próximos dias

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Defesa Civil de SC emitiu aviso de chuva intensa, rajadas de vento e risco de tempo severo na maior parte do estado; instabilidade só perde força no domingo (16) – Foto: Ricardo Trida/ Arquivo Secom GOVSC

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu aviso de risco laranja para temporais entre quinta-feira (13) e sábado (15). O período deve ser marcado por chuva intensa, granizo, raios e rajadas de vento em grande parte do estado, segundo o monitoramento da instituição.

A instabilidade começou a se formar ainda nesta quarta-feira (12), com chuva em diversas regiões catarinenses. A combinação de calor e umidade elevada na atmosfera, explicam os meteorologistas, favorece a intensificação dos temporais nos próximos dias.

De acordo com a Defesa Civil estadual, na quinta-feira as instabilidades ganham força a partir do fim da manhã no Extremo Oeste, Oeste e Meio-Oeste. Ao longo da tarde e da noite, os temporais se espalham rapidamente pelo restante do estado, mantendo o risco de tempo severo.

Entre sexta-feira (14) e sábado (15), a instabilidade continua atuando sobre Santa Catarina. O Litoral Sul deve registrar chuva persistente, enquanto as demais regiões seguem sob risco de temporais com granizo, raios, rajadas de vento e grande volume de chuva em curto período. Nesses dias, os acumulados podem ser elevados em algumas áreas, o que aumenta a possibilidade de alagamentos e enxurradas.

Nas áreas em laranja o risco é alto para ocorrências associadas a destelhamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores e alagamentos. Na área em amarelo, o risco é moderado para estes impactos. Fonte: Monitoramento/SDC

No domingo (16), o sistema perde força e se desloca para o Rio Grande do Sul, reduzindo gradualmente a chuva em Santa Catarina.

Temperaturas voltam a subir na quinta-feira

Após dias de frio, as temperaturas voltam a subir nesta quinta-feira (13) em Santa Catarina. As máximas variam de 16°C no Planalto Sul a 27°C na Grande Florianópolis, com destaque também para o Alto Vale e o Extremo Oeste, que devem registrar valores próximos a 24°C. Entretanto, as mínimas permanecem baixas, entre 9°C e 16°C, com o Planalto Sul seguindo como a região mais fria do estado.

Para sexta-feira (14), a previsão indica nova oscilação nas temperaturas, com mínimas entre 8°C e 16°C e máximas entre 18°C e 28°C. Já no sábado, o calor retorna com força ao Oeste e Extremo Oeste do estado, onde as máximas podem chegar a 28°C, enquanto o litoral e a serra catarinense seguem com temperaturas mais amenas.

Recomendações da Defesa Civil 

Durante os temporais e ventos fortes, a população deve buscar um local abrigado, longe de janelas e de objetos que possam ser arremessados pelo vento. Em caso de chuva intensa com alagamentos, é fundamental jamais atravessar ruas alagadas, pontes ou pontilhões submersos.

A Defesa Civil de Santa Catarina também orienta a população a acompanhar diariamente os boletins e avisos meteorológicos pelos canais oficiais da instituição. Além do site e redes sociais, o órgão envia avisos e alertas por SMS, pelo canal nacional no WhatsApp e pelo sistema Defesa Civil Alerta (Cell Broadcast). Para recebê-los, basta enviar o CEP para o número 40199 por SMS, ou para o número (61) 2034-4611 pelo WhatsApp.

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