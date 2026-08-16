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Prefeitura abre inscrições para festival de minobol no CEU das Artes – Agência de Notícias

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14 de agosto de 2026

15:19

Por: Vinicius Castanho

Foto: Secom / Arquivo

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), disponibiliza inscrições para o “I Festibol – Festival de Minobol 4×4”, que será realizado nos próximos dias 30 de agosto e 20 de setembro no Centro de Artes e Esportes Unificados “Professor Flávio Vespasiano Di Giorgi” (CEU das Artes), no Parque das Laranjeiras. A competição é gratuita e voltada a homens e mulheres a partir de 40 anos.

O minobol é semelhante ao vôlei, porém, com adaptações nas regras, visando diminuir os impactos físicos e proporcionar atividade física, lazer e integração social, em especial, aos idosos. O torneio terá a presença dos participantes das aulas da modalidade oferecidas pela Sequav nos centros esportivos, mas, também será aberto à população em geral.

A fase classificatória do “I Festibol” está agendada para o dia 30 de agosto e a fase final para 20 de setembro, em ambas as datas, a partir das 8h. Cada time poderá ter no máximo cinco participantes e as inscrições devem ser feitas pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJWty4pxA_Hk3QT2t7ardBFv0fjZMxAWsEgRBXBpN4BGAgtA/viewform.

O CEU das Artes está localizado na Rua Washington Pensa, 969, no Parque das Laranjeiras. Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo WhatsApp (15) 99705-6713.

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