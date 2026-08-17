Por MRNews



Salas VIP dos aeroportos entram em colapso com filas e lotação, e cartão premium já não garante lugar

Passageiros que cumprem exigências de gastos, pagam anuidades elevadas e possuem acessos gratuitos podem encontrar filas na porta e até precisar esperar para entrar

As salas VIP dos aeroportos, durante muito tempo associadas a conforto e exclusividade, estão vivendo uma situação que começa a incomodar cada vez mais os passageiros. O aumento da quantidade de cartões de crédito que oferecem acesso aos lounges fez crescer também o número de pessoas interessadas em utilizar esses espaços.

O resultado é uma cena que ninguém esperava encontrar em uma sala considerada exclusiva: filas para entrar, ambientes lotados, dificuldade para encontrar uma poltrona e passageiros aguardando a saída de outras pessoas para conseguir acesso.

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A situação chama ainda mais atenção porque muitos desses clientes precisam cumprir exigências financeiras importantes para ter direito ao benefício.

Em alguns produtos, o consumidor precisa atingir uma determinada movimentação no cartão para liberar as visitas gratuitas. Mesmo depois de cumprir a regra, porém, existe uma limitação que nenhum banco consegue eliminar: o número de lugares disponíveis dentro da sala.

Ter cartão Black ou Infinite não significa ter uma cadeira reservada

Um dos maiores enganos de quem escolhe um cartão premium pensando nas salas VIP é acreditar que o benefício funciona como uma reserva.

Não funciona.

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O cartão pode estar ativo, o cliente pode ter atingido a movimentação exigida, possuir visitas disponíveis e ainda assim encontrar a sala completamente ocupada.

Quando isso acontece, o passageiro pode ser direcionado para uma fila ou lista de espera, dependendo das regras do espaço.

A lógica é simples: o banco pode garantir a elegibilidade do cliente, mas não consegue garantir uma poltrona dentro de uma sala que possui capacidade física limitada.

Essa diferença está se tornando cada vez mais importante para quem viaja com frequência.

O problema ficou maior com a popularização dos cartões premium

A expansão dos cartões Black, Infinite e de outros produtos voltados ao público de maior relacionamento com os bancos contribuiu para aumentar o número de potenciais usuários das salas.

O lounge, que deveria funcionar como um diferencial, passou a ser utilizado como uma das principais ferramentas de fidelização.

Quanto mais cartões oferecem o benefício, maior é a quantidade de passageiros que chegam aos mesmos espaços.

E a consequência é quase inevitável.

Se todo mundo tem acesso, a exclusividade deixa de ser tão exclusiva.

Em determinados horários, especialmente nos períodos de maior movimento dos aeroportos, o passageiro pode descobrir que o seu benefício não significa entrada imediata.

Santander aumentou as exigências para alguns cartões

O Santander é um dos exemplos dessa transformação.

Desde julho de 2026, algumas condições de acesso relacionadas aos cartões premium passaram a considerar exigências maiores de movimentação.

No Santander Unlimited, por exemplo, determinadas condições passaram a exigir média mensal de R$ 10 mil em gastos.

O produto oferece acesso à LoungeKey e, conforme a modalidade e as regras aplicáveis, benefícios relacionados às salas Mastercard Black de Guarulhos ou aos espaços do Visa Airport Companion.

O titular também possui entradas destinadas a convidados dentro das condições estabelecidas.

Já o Santander Unique trabalha com uma exigência menor de movimentação e oferece duas visitas anuais por cartão na rede correspondente à bandeira. A partir da utilização adicional, pode haver cobrança.

O Santander AAdvantage Black possui quatro entradas anuais pela LoungeKey, além do acesso à sala Mastercard de Guarulhos.

O Gol Smiles Santander Infinite também possui regras próprias, incluindo acesso às salas da companhia em determinados aeroportos e condições relacionadas ao Visa Airport Companion.

Isso mostra por que o consumidor não deve avaliar um cartão simplesmente pelo nome ou pela categoria.

É preciso verificar as regras atuais do benefício.

O acesso pode mudar de um mês para outro

Outro ponto que merece atenção é que algumas condições são calculadas de acordo com a movimentação financeira do cliente.

Se o consumidor não atingir a exigência prevista, poderá perder determinadas gratuidades.

Isso significa que um cartão que ofereceu acesso gratuito em uma viagem não necessariamente terá exatamente a mesma condição em outra ocasião.

Os gastos dos cartões adicionais podem entrar na composição da movimentação do titular, mas existem regras específicas para preservar os benefícios.

Clientes do Santander Private Banking possuem condições diferenciadas.

Por isso, antes de viajar, o ideal é consultar a situação do cartão e verificar se a gratuidade está efetivamente disponível.

O C6 Carbon segue uma estratégia semelhante.

Conforme as condições apresentadas, o volume de gastos acumulado pelo cliente pode determinar quais benefícios serão liberados.

Com R$ 15 mil acumulados no crédito em três meses, o cliente pode ter acesso sem limite às salas Mastercard Black do Terminal 3 de Guarulhos.

Já uma média mensal de R$ 20 mil durante três meses pode ampliar o benefício para espaços como C6 Bank, DragonPass e W Premium, conforme as regras vigentes.

Também existe um pacote de quatro visitas anuais que pode ser compartilhado entre titular, adicionais e acompanhantes.

Para clientes que mantêm mais de R$ 1 milhão investidos, existem condições diferenciadas de acesso.

Na prática, o lounge passou a funcionar também como uma espécie de recompensa pelo relacionamento financeiro.

Quanto maior o relacionamento com a instituição, maior pode ser a quantidade de benefícios.

Mas existe um problema que continua fora do controle do banco:

a lotação.

Talvez esse seja o maior problema de todos.

O passageiro não está entrando em uma fila qualquer.

Ele está dentro de um aeroporto e possui um horário limite para embarcar.

Imagine alguém que chega com duas ou três horas de antecedência justamente para aproveitar a sala VIP.

Ao chegar ao lounge, encontra uma fila.

Dez minutos se transformam em vinte.

Depois, meia hora.

Se houver lista de espera, o passageiro pode acabar gastando uma parcela importante do tempo que tinha reservado para descansar.

E existe outro detalhe: depois de sair da sala, ainda será necessário chegar ao portão.

Em aeroportos grandes, essa caminhada pode levar vários minutos.

Por isso, uma sala VIP lotada pode transformar um benefício em uma fonte de preocupação.

O avião não espera o passageiro terminar o café.

Os aplicativos das empresas e dos bancos ajudam o consumidor a consultar as salas disponíveis, regras e quantidade de acessos.

Mas existe uma informação que normalmente não pode ser garantida antecipadamente:

a quantidade de pessoas dentro do lounge no momento da chegada.

O passageiro pode verificar que possui uma visita gratuita e imaginar que está tudo resolvido.

Ao chegar ao aeroporto, porém, pode encontrar uma sala operando no limite da capacidade.

É justamente nesse ponto que o benefício encontra sua maior limitação.

Os cartões premium também costumam permitir a entrada de convidados, em algumas situações gratuitamente e, em outras, mediante pagamento.

Nas salas Mastercard de Guarulhos, por exemplo, há situações em que acompanhantes podem ser admitidos mediante cobrança.

Isso significa que um único titular pode chegar acompanhado de familiares ou amigos e representar a entrada de várias pessoas.

Em um espaço limitado, cada grupo adicional aumenta a ocupação.

Por isso, é importante conferir antes da viagem:

quantidade de convidados permitidos;

cobrança para acompanhantes;

número de visitas disponíveis;

salas participantes;

regras de cada bandeira;

exigência de gastos;

validade do benefício.

Sim, mas é preciso mudar a expectativa.

O acesso às salas VIP continua sendo um benefício relevante para quem viaja com frequência.

O problema é acreditar que o cartão garante automaticamente uma experiência exclusiva.

Ele não garante.

O cartão pode garantir o direito de tentar acessar o lounge dentro das regras estabelecidas.

A entrada pode estar condicionada à capacidade.

E, mesmo quando o passageiro consegue entrar, pode não encontrar uma cadeira disponível.

A realidade é que o crescimento desse mercado criou uma espécie de paradoxo.

Quanto mais pessoas recebem acesso às salas VIP, maior é a possibilidade de elas deixarem de parecer VIP.

Para evitar surpresas, o passageiro deve conferir algumas informações antes de viajar.

1. Verifique a elegibilidade

Confira se atingiu a movimentação exigida pelo banco no período determinado.

2. Consulte quantas visitas estão disponíveis

Não presuma que seu cartão oferece acesso ilimitado.

3. Veja quais salas aceitam seu benefício

Nem todas as salas participam das mesmas redes.

4. Confira as regras dos acompanhantes

Uma visita gratuita para o titular não significa necessariamente entrada gratuita para toda a família.

5. Observe a localização

Uma sala muito distante do portão pode não compensar uma longa permanência.

6. Não ignore o horário do voo

Se houver fila, pense duas vezes antes de permanecer esperando.

7. Tenha um plano B

O maior erro é fazer toda a viagem depender da sala VIP.

As salas VIP continuam sendo um dos benefícios mais desejados dos cartões premium, mas o modelo está passando por uma transformação.

Os bancos querem oferecer benefícios para conquistar clientes.

As bandeiras ampliam suas redes.

Os cartões acumulam usuários.

Os passageiros querem aproveitar o acesso.

E os lounges possuem espaço limitado.

O resultado é uma equação preocupante:

mais cartões + mais acessos + mais passageiros + espaço limitado = mais filas.

O cartão premium ainda pode proporcionar conforto e economia.

Mas o passageiro precisa entender que existe uma diferença enorme entre ter direito ao benefício e conseguir utilizá-lo da maneira ideal.

Em um cenário de lounges cada vez mais disputados, talvez o verdadeiro privilégio seja chegar ao aeroporto preparado para qualquer situação.

Porque, no novo mundo das salas VIP, o cartão pode abrir a porta — mas não necessariamente haverá uma cadeira esperando por você.

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