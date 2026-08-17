Seinfra inicia a semana com Operação Tapa-Buraco em 50 bairros da Capital

Os serviços de manutenção, realizados diariamente pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), iniciam a semana com recuperação do pavimento em 50 bairros da Capital, através da Operação Tapa-Buraco. Os trabalhos atendem às solicitações da população feitas por meio dos canais oficiais da Prefeitura de João Pessoa e são realizados pela Diretoria de Manutenção Viária e Drenagem da Seinfra.

A partir das 8h desta segunda-feira (17), as equipes da Operação Tapa-Buraco estarão nos bairros do Bessa, Bairro dos Estados, Jardim Cidade Universitária, Gramame, Cristo Redentor, Cuiá, Mangabeira, João Paulo II, José Américo, Bancários, Ernesto Geisel, Valentina Figueiredo, Manaíra, Mandacaru, Tambaú, Cabo Branco, Bairro dos Ipês, Aeroclube, Tambauzinho, Torre, Expedicionários, Centro, Alto do Mateus, Varadouro, Pedro Gondim, Jaguaribe, Funcionários, Grotão, Ilha do Bispo, Altiplano, Jardim Oceania, Parque Verde, Brisamar, Distrito Industrial, Planalto Boa Esperança, Miramar, Portal do Sol, Jardim Veneza, Ernani Sátiro, Costa e Silva, Cruz das Armas, Colibris, Bairro das Indústrias, Mumbaba, Treze de Maio, Costa do Sol, Paratibe, Água Fria, Muçumagro e Tambiá.

Os serviços de manutenção nas galerias pluviais estão sendo executados em diversos bairros da cidade, com limpeza e desobstrução de galerias, adequação e manutenção de bocas de lobo, extensão de rede/afundamento.

Como solicitar os serviços – As demandas como manutenção de vias, de iluminação pública e de galerias devem ser solicitadas por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A ferramenta está disponível para dispositivos móveis, que possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de João Pessoa de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa.