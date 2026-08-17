Teatro do Paço tem apresentação gratuita esta semana, confira – CGNotícias

Por MRNews



O Projeto Concertos no Paço traz música vocal de excelência na próxima quarta-feira (19). O espaço público sedia o concerto “O Canto que nos Une”, estrelado pelo Coral do Sindicato dos Fiscais Tributários Estaduais de Mato Grosso do Sul (Sindifiscal/MS). O espetáculo começa às 20 horas e oferece entrada totalmente gratuita à população.

A apresentação marca a celebração de 24 anos de trajetória ininterrupta do grupo musical. Conduzido pelo maestro Denis Lopes desde a sua fundação, em 2002, o coletivo construiu uma história pautada pelo encontro de diferentes gerações e pela pluralidade de repertórios artísticos.

A escolha do nome do espetáculo reflete a essência do formato coral. A estrutura musical exige escuta apurada, equilíbrio vocal e disciplina constante de todos os envolvidos. A prática transforma dezenas de vozes individuais em uma única expressão, convertendo o palco em um ambiente de forte integração social.

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O espetáculo integra a agenda oficial do projeto Concertos no Paço. A iniciativa cultural objetiva aproximar os cidadãos da música clássica, popular e instrumental, ampliando o acesso gratuito à produções de alto nível na capital sul-mato-grossense.

O Teatro do Paço consolida-se como um polo de difusão da arte sul-mato-grossense. O palco abriga regularmente grupos instrumentais, bandas e solistas, fortalecendo o cenário cultural da cidade, valorizando os artistas locais e formando novas plateias para a música de concerto.

Serviço

Projeto Concertos no Paço – Espetáculo “O Canto que nos Une” (Coral Sindifiscal/MS)

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