IV Simpósio Internacional de Educação debate as infâncias e a construção de uma nova sociedade – IFSP

Evento on-line será realizado de 22 a 24 de outubro; inscrições estão abertas até 1º de outubro

A Associação Comunitária Educacional Cícera Tereza dos Santos (ACECTS), em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), realizará, nos dias 22, 23 e 24 de outubro de 2026, o IV Simpósio Internacional de Educação (IV SINTE). Com o tema “Criança: a esperança de uma nova sociedade, como?”, o evento ocorrerá em formato on-line, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da ACECTS no YouTube.

O IV SINTE propõe uma reflexão acadêmica, científica, ética, filosófica e político-pedagógica sobre a criança como sujeito histórico, social, cultural e de direitos. A programação parte do reconhecimento das crianças como protagonistas da construção de uma sociedade fundamentada na dignidade humana, na equidade, na justiça social e na democracia.

Entre os temas que orientarão as atividades estão a pluralidade histórica, social e cultural das infâncias; os fundamentos filosóficos, sociológicos e pedagógicos da educação; as políticas públicas destinadas à proteção integral e à garantia dos direitos das crianças; e o desenvolvimento de práticas pedagógicas críticas, humanizadoras e inclusivas.

O Simpósio também busca valorizar as culturas, os saberes, as linguagens e as diferentes formas de expressão das crianças, além de incentivar a produção e a socialização de conhecimentos comprometidos com a emancipação humana, a transformação social e o fortalecimento de uma educação democrática e socialmente referenciada.

Com carga horária de 15 horas e previsão de emissão de certificado, o evento pretende reunir educadores, pesquisadores, estudantes e demais pessoas interessadas no diálogo sobre educação e infâncias.

Inscrições – As inscrições estão abertas até 1º de outubro de 2026 e devem ser realizadas pelo SUAP.

Trabalhos – Os interessados em apresentar trabalhos devem consultar o edital e as orientações específicas. A página oficial do IV SINTE reúne o formulário de envio, o modelo para elaboração do texto e o modelo de apresentação.

IV Simpósio Internacional de Educação — IV SINTE

Tema: “Criança: a esperança de uma nova sociedade, como?”

Data: 22, 23 e 24 de outubro de 2026

Formato: on-line, com transmissão pelo canal da ACECTS no YouTube

Carga horária: 15 horas

Inscrições: até 1º de outubro de 2026

Certificação: prevista para os participantes

Realização: ACECTS, em parceria com o IFSP