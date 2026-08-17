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Sine-JP disponibiliza 836 vagas de emprego, incluindo oportunidades sem exigência de experiência  

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O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) está com 836 vagas de emprego disponíveis durante a semana. As oportunidades contemplam diferentes áreas profissionais e níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental até o superior, além de vagas que não exigem experiência comprovada em carteira.

Entre os destaques está a função de atendente de telemarketing, que reúne 200 oportunidades. As vagas exigem ensino médio completo e conhecimento em informática. Também tem 20 vagas para assistente de vendas, destinadas preferencialmente a pessoa cm ensino superior incompleto, que sejam estudantes de Marketing, Administração e Gestão Comercial, com carga horária de 30 horas semanais.

O setor de produção também concentra um número expressivo de oportunidades. São 51 vagas para auxiliar de linha de produção, sem exigência de experiência. Ainda tem 15 vagas para auxiliar de produção e 10 vagas para operador polivalente da indústria têxtil, que também não exigem experiência.

A construção civil aparece entre os setores com maior quantidade de oportunidades. O Sine-JP disponibiliza vagas para pedreiro, servente de obras, carpinteiro, armador de ferros, eletricista, pintor de obras e outras funções. Algumas destinadas a profissionais com experiência e outras que não exigem experiência comprovada em carteira.

No comércio e no atendimento ao público, a lista inclui oportunidades para atendente balconista, atendente de loja, atendente de mesa, atendente de padaria, operador comercial, operador de caixa e vendedores. 

Para quem busca oportunidades na área de serviços, há vagas para oficial de serviços gerais, auxiliar de cozinha, cozinheiro, camareira, garçom, barman, recepcionista, lavador de veículos, frentista, entre outras funções. Parte dessas oportunidades não exige experiência comprovada em carteira, ampliando as possibilidades para quem está tentando ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.

Como se candidatar – Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede do Sine-JP, localizada na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, Varadouro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e currículo atualizado.

Mais informações sobre todas as vagas e os requisitos podem ser consultadas no Painel da Empregabilidade, disponível no site da Prefeitura de João Pessoa: www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade, ou pelo telefone (83) 98654-8978.

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