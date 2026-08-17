Tráfego da ponte sobre o rio Miranda, na MS-345, ficará interditado por 48 horas  – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito e a Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística) informa que o tráfego da ponte sobre o rio Miranda, na MS-345, entre os municípios de Anastácio e Bonito, ficará interditado por 48 horas. O trabalho começará às 6h de terça-feira (18) e vai até às 6h de quinta-feira (20).

A suspensão do tráfego é indispensável para a execução adequada dos serviços e para garantir a segurança dos usuários. A obra, gerenciada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), avança para novos serviços de recuperação e reforço de estrutura.

Recomenda-se que os viajantes se programem com antecedência e utilizem rotas alternativas. Uma delas é a BR-419, saindo de Aquidauana e seguindo até Nioaque e Guia Lopes da Laguna, continuando dali o trajeto sentido Bonito pela MS-382. Outra rota alternativa é a MS-339, iniciando em Miranda e passando por Bodoquena antes de chegar a Bonito.