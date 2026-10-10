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Confira a tabela dos Jogos Escolares de Sorocaba da próxima semana – Agência de Notícias

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6 de outubro de 2026

11:56

Por: Vinicius Castanho

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), divulga as partidas válidas pelos Jogos Escolares de Sorocaba (JES 2026), agendadas entre os próximos dias 13 e 16 de outubro. A competição entrará na quinta semana da categoria Mirim.

Com a participação de 50 escolas municipais, estaduais e particulares de Sorocaba, os JES incentivam o desenvolvimento educacional e a integração social, por meio do esporte, além da promoção da cidadania, saúde e qualidade de vida.

Anualmente, a competição movimenta aproximadamente 12 mil crianças e adolescentes, nas categorias Infanto (15 a 17 anos), Infantil (13 e 14 anos), Mirim (11 e 12 anos) e Pré-Mirim (9 e 10 anos), e envolve as modalidades: Atletismo Paralímpico; Atletismo; Basquete; Basquete 3×3; Damas; Futsal; Games (Just Dance e Fifa 26); Handebol; Minihandebol; Minivoleibol; Queimada; Tênis de Mesa; Voleibol; e Xadrez.

Organizado pela Sequav, o campeonato tem o apoio do McDonald’s Sorocaba e do Centro Universitário Facens (Unifacens). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3212-7289 ou pelo e-mail: jes@sorocaba.sp.gov.br.

Confira a tabela completa dos JES 2026, de 5 a 9 de outubro, no link abaixo. Mais informações podem ser obtidas pelo site https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/campeonatos/jes-2026/.

JES 2026 – Mirim – 5.ª Semana

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