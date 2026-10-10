Coordenadoria de Políticas para a Diversidade Sexual divulga datas das reuniões do GADS e do GPH deste mês de outubro – Agência de Notícias

A Coordenadoria de Políticas para a Diversidade Sexual, ligada à Secretaria da Cidadania (Secid) da Prefeitura de Sorocaba, divulga as datas das reuniões do mês de outubro com o GPH (Grupo de Apoio a Pais de LGBTs de Sorocaba) e o GADS (Grupo de Apoio à Diversidade Sexual). O intuito é promover a troca de experiências e informações entre a população interessada.

O GPH, voltado aos pais e responsáveis dos adolescentes, tem reunião agendada para o dia 20 de outubro, uma terça-feira, das 19h30 às 21h, no auditório da Secid. Já o GADS, dirigido aos jovens, terá encontro no dia 24 de outubro, um sábado, das 16h às 18h, também na Secid.

A Secretaria da Cidadania está localizada na Rua Santa Cruz, 116, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3212-6900.