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Desfile de Brigadeiro Tobias acontece no dia 18 de outubro em Sorocaba – Agência de Notícias

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6 de outubro de 2026

18:03

Por: Evelyn Azevedo

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), realizará, no dia 18 de outubro, o desfile em comemoração à Semana Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, com concentração a partir das 8h15 e início às 9h, no estacionamento da Casa do Cidadão, na Avenida Bandeirantes, 4.155, no bairro de Brigadeiro Tobias. A programação envolverá a participação de crianças e adultos, de instituições civis e militares, que prestarão homenagem ao patrono do bairro.

O evento acontece em comemoração ao dia 4 de outubro, data de nascimento de Rafael Tobias de Aguiar, e foi viabilizado mediante envio de recursos de emenda do vereador Fábio Simoa.

Participarão do desfile a pé as seguintes instituições: Banda Regimental de Música do CPI-7 (Comando de Policiamento do Interior), Associação de Reservistas do Brasil em Sorocaba (AREBS), Desbravadores e Aventureiros, Base de Apoio Regional de Sorocaba, E.M. “Tadeusz Jozefczyk”, E.E. “Brigadeiro Tobias”, E.M. “Milton Leite”, Colégio Dom Bosco, Centro Esportivo de Brigadeiro Tobias, Narcóticos Anônimos e Guarda Civil Municipal (GCM).

Já as organizações motorizadas que participarão da solenidade são: 7º Batalhão da Polícia Militar do Interior (7º BPM/I), 15º Grupamento de Bombeiros, 5º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (5º BPAmb), Guarda Civil Municipal (GCM), Base de Apoio Regional de Sorocaba e Urbes – Trânsito e Transportes.

Além das instituições, o desfile contará com a participação da Comitiva Sítio no Rancho.

Sobre Brigadeiro Tobias
Rafael Tobias de Aguiar sempre foi envolvido com a vida pública. Foi conselheiro do Governo Provincial, depois foi deputado providencial e deputado-geral, em várias legislaturas. Dez anos apenas após ter iniciado sua vida pública, ele chegou ao respeitável posto de presidente da Província de São Paulo, cargo que ocupou por duas vezes. Em seus mandatos, ganhou a admiração pública por conduzir ótimas gestões administrativas e investir o próprio salário em melhorias nas escolas e em obras públicas e de caridade.

Brigadeiro Tobias de Aguiar também foi um dos principais nomes do movimento liberal no século 19 e um dos líderes da Revolução Liberal de 1842. É considerado patrono da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

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