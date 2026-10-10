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Dupla de Luisa Stefani avança às quartas do WTA 1000 de Pequim

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A dupla da tenista brasileira Luisa Stefani com a canadense Gabriela Dabrowski se classificou às quartas de final do WTA 1000 de Pequim (China). Nesta terça-feira (6), elas emplacaram a segunda vitória no torneio: derrotaram por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/4) a parceria da norte-americana Quinn Gleason com a norueguesa Ulrike Eikeri.

As adversárias na próxima fase serão as vencedoras do duelo entre as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini contra a dupla da britânica Katie Boulter com a ucraniana Yuliia Starodubtseva, programado para as 2h (horário de Brasília) desta quarta (7).

Após a vitória de hoje, Stefani se encontrou com o multicampeão Novak Djokovic, momentos após o sérvio faturar o  momentos após o sérvio vencer o heptacampeonato na China.

“Incrível o que ele vem fazendo aqui em Pequim, nunca perdeu nessa quadra. Assistimos o jogo dele contra o Zverev [quartas de final], basicamente uma escola de tênis. Ele foi simpático para tirar uma foto mesmo com todas as exigências pós-jogo”, disse a brasileira.

Já classificadas para o WTA Finals – torneio que reúne as melhores oito duplas da temporada -, Stefani e Dabrowski estrearam no torneio de Pequim no último domingo (4), quando superaram as chinesas Qianhui Tang e Yifan Xu, com um duplo 6/4.  A parceria Brasil-Canadá deve voltar à quadra na próxima quinta (6).

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