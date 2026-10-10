ENA com inscrições abertas para curso de Habilidades Socioemocionais

Estão abertas as inscrições para o curso Desenvolvimento de Habilidades Socioemocionais na Segurança Pública, promovido pela Escola de Governo ENA. A capacitação foi desenhada para fortalecer a atuação de profissionais em contextos operacionais críticos, nos quais o autocontrole é decisivo para o sucesso das missões.

Destinada a policiais militares, civis, científicos e penais, bombeiros militares e guardas municipais, a formação presencial será realizada pelas especialistas Flávia de Souza e Liége Lessa. Com carga horária de 16 horas, o conteúdo abrange o funcionamento do cérebro sob pressão, regulação emocional, tomada de decisão consciente, resiliência e comunicação assertiva.

As capacitações da ENA valorizam o serviço público, ao promover qualificações práticas e estratégicas para a segurança da sociedade.

Serviço

– Datas: 10 e 11 de novembro de 2026.

– Horários: Das 08h às 12h e das 13h30 às 17h.

– Local: Auditório da Secretaria de Estado da Administração, Rodovia SC-401, Km 5, nº 4.600, Bloco II, 1º andar, Saco Grande, Florianópolis – SC.

– Prazo de inscrição: Até 21 de outubro de 2026.

– Investimento: R$ 365,68.

– Informações e Inscrição: www.enabrasil.sc.gov.br ou aponte sua câmera para o QR Code.