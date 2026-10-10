Estão abertas as inscrições para o X Conemac! – IFSP

Inscrições para participação podem ser feitas a partir de hoje, 6 de outubro, pelo site oficial do evento

Por meio da Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PRX), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) realizará a décima edição do Congresso de Extensão e Mostra de Arte e Cultura (X Conemac) — um espaço de socialização das ações de extensão e de troca de saberes entre as comunidades interna e externa do IFSP.

O X Conemac acontecerá em dois momentos no período de 12 a 18 de novembro. Nos dias 12 e 13 de novembro, a programação será totalmente on-line e, de 16 a 18 de novembro, as atividades acontecem presencialmente no Campus Jacareí, localizado na região metropolitana do Vale do Paraíba. O X Conemac será um ponto de encontro de experiências construídas em diferentes regiões do estado de São Paulo.

No Congresso de Extensão, programas, projetos e outras ações ganham espaço para apresentação, debate e troca de experiências. São iniciativas construídas em diálogo com demandas, sujeitos e territórios diversos, que revelam diferentes maneiras de aproximar conhecimentos acadêmicos, saberes sociais e questões concretas da vida cotidiana. Podem submeter trabalhos o público extensionista do IFSP e de outras instituições. O evento será um espaço para partilhar projetos de extensão realizados pelos campi, por meio das modalidades de comunicação oral (presencial) e comunicação oral (online).

A Mostra de Arte e Cultura amplia ainda mais essa experiência com música, dança, artes cênicas, artes visuais, literatura, audiovisual e outras linguagens que mostram que arte e cultura também são formas de diálogo, expressão, pertencimento e produção de conhecimento.

Desde 2014, o Conemac vem se consolidando como um dos principais espaços de encontro entre estudantes, servidores, comunidades, instituições parceiras, coletivos e diferentes territórios. Além de socializar ações e resultados, o evento permite conhecer experiências, compartilhar práticas, criar conexões e perceber, de perto, a multiplicidade de formas pelas quais a extensão acontece no IFSP. Todas as pessoas podem submeter trabalhos! Preparem-se!

Serão dias para conhecer projetos, participar de atividades formativas, acompanhar apresentações artísticas e culturais, trocar experiências e encontrar pessoas que fazem a extensão acontecer no cotidiano. O X Conemac é um convite para circular, descobrir, participar e se deixar surpreender pela diversidade do que é produzido quando uma instituição e sociedade se encontram.

As inscrições para participação estarão abertas a partir de 6 de outubro pelo site oficial do evento.

O período para submissão de trabalhos no Congresso de Extensão ou na Mostra de Arte e Cultura será aberto em breve. Vale ressaltar que a inscrição prévia no evento é requisito obrigatório para quem deseja submeter resumos ou artigos.

Estudantes do IFSP com trabalhos aprovados poderão solicitar auxílio financeiro por meio do Programa Institucional de Incentivo à Participação Discente em Eventos (PIPDE) para viabilizar transporte, alimentação e hospedagem durante o evento com edital específico que também será lançado em breve.