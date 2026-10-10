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Governo de Roraima lança projeto Segad Digital para modernizar serviços

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O Governo de Roraima lançou, nesta quarta-feira, 30, o projeto Segad Digital, iniciativa voltada à digitalização de serviços, informações e processos administrativos da Segad  (Secretaria de Gestão Estratégica e Administração). O lançamento ocorreu no auditório da secretaria, com a participação de gestores, representantes de órgãos estaduais e servidores.

A plataforma será implantada de forma gradual e deverá reunir serviços que atualmente demandam atendimento presencial, como consulta à ficha financeira, contracheques, dados funcionais, férias, afastamentos e informações relacionadas às avaliações de desempenho. O ambiente também permitirá solicitar e acompanhar processos e demandas administrativas.

O projeto é desenvolvido em parceria entre a Segad, por meio do IMP (Instituto de Modernização Pública), e a Segod (Secretaria de Governo Digital). A proposta é ampliar o acesso aos serviços, reduzir etapas presenciais e dar mais agilidade e transparência ao acompanhamento das solicitações.

Representando o governador, o secretário da Segad, Manoel Batista, destacou que a iniciativa integra o processo de modernização da administração pública e deve facilitar a relação dos servidores com os serviços da secretaria.

“Estamos dando início ao projeto Segad Digital, em uma parceria de Estado entre a Segad, por meio do IMP, e a Segod. A expectativa é grande, porque estamos trazendo algo novo, que vai facilitar e aproximar o servidor da Secretaria de Gestão e Administração”, ressaltou.

A previsão é que a primeira versão da plataforma esteja disponível entre meados de novembro e o início de dezembro. Novos serviços deverão ser incorporados posteriormente, a partir das necessidades identificadas e das sugestões dos servidores.

“A ideia é que até meados de novembro, início de dezembro, nós já tenhamos a primeira versão da nossa plataforma, na qual os servidores terão acesso aos serviços disponibilizados neste primeiro momento. Posteriormente, iremos atualizá-la, ouvindo os servidores e as classes, para implementar mais serviços”, explicou Manoel.

Atendimento digital

O secretário da Segod, Paulo Torres, explicou que o Segad Digital faz parte de um processo mais amplo de digitalização dos serviços públicos estaduais. A plataforma deverá permitir que o servidor faça solicitações sem precisar se deslocar até a secretaria.

“A ideia é trazer esse ganho para a população em geral. Em resumo, o Segad Digital busca acabar com o balcão de atendimento, para que você consiga fazer todo um processo de solicitação da sua casa, assim como já acontece com uma série de serviços do GOV.BR”, disse.

Segundo Torres, o desenvolvimento da plataforma ocorre há cerca de um ano e meio. Nesta etapa, os serviços da Segad começam a ser incorporados ao ambiente digital, que também permitirá acompanhar o andamento das solicitações e identificar em qual etapa cada demanda se encontra.

“Você tem toda uma rastreabilidade das suas solicitações. Então, é possível acompanhar o processo e saber em que etapa ele está. Não é um projeto Segod, não é um projeto Segad. É um projeto de Estado, incorporado pelo Governo de Roraima”, afirmou.

A digitalização busca ampliar a eficiência, a transparência e a celeridade dos processos administrativos, além de acompanhar a transformação dos serviços públicos por meio de ferramentas digitais.

Modernização da gestão

O diretor-geral do IMP, Francisco Figueira, explicou que o projeto surgiu a partir da necessidade de facilitar o acesso dos servidores às informações e aos serviços disponibilizados pela administração pública.

“Quando chegamos à Secretaria de Administração, como servidores, vimos de perto a dificuldade que existia para acessar as informações. Então pensamos em modernizar, trazer isso para o meio digital e transformar em um portal acessível, desburocratizando o sistema e trazendo eficiência para a administração pública”, explicou.

A construção da plataforma também contou com a participação de servidores e instituições representativas, que apresentaram sugestões sobre os serviços a serem disponibilizados.

“Conversamos com os sindicatos e com os servidores, que trouxeram sugestões. Hoje temos essa proposta de desburocratização dos serviços dentro da Segad. Futuramente, cada servidor terá na palma da mão serviços que antes exigiam o deslocamento até a secretaria”, afirmou Francisco.

Com a digitalização de parte do atendimento, a expectativa é que servidores atualmente envolvidos nessas atividades possam ser direcionados para outras demandas da administração.

“A modernidade chega nesse momento para contribuir com a eficiência do serviço público, porque os servidores que atuam no atendimento poderão ser direcionados para outros serviços importantes dentro da Secretaria de Administração, tornando mais céleres os processos administrativos”, concluiu.

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