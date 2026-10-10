Governo de Roraima promove ações de prevenção ao câncer de mama

O Governo de Roraima, por meio da Sesau (Secretaria de Saúde), inicia nesta quinta-feira, 1º de outubro, a programação do Outubro Rosa, com ações voltadas à prevenção, ao diagnóstico precoce e ao cuidado integral com a saúde da mulher. As atividades serão realizadas ao longo do mês em unidades da rede estadual.

A programação inclui atendimento especial no CRSM (Centro de Referência de Saúde da Mulher), palestras, blitzes educativas e orientações sobre prevenção e diagnóstico do câncer de mama. Também estão previstas ações no HMI (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth) e na CGVS (Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde).

A diretora técnica do CRSM, médica Renata do Nascimento, destaca que o acompanhamento regular da saúde e a realização dos exames indicados são importantes para a identificação precoce da doença.

“O Outubro Rosa é uma campanha que busca sensibilizar as mulheres sobre a importância de conhecer o próprio corpo, estar atenta aos sinais e sintomas e, principalmente, manter o acompanhamento de saúde e realizar os exames recomendados para cada faixa etária e situação clínica. O câncer de mama é uma doença que, quando identificada precocemente, apresenta maiores possibilidades de tratamento e melhores resultados”, explicou.

Atendimento no CRSM

Durante outubro, o Centro de Referência de Saúde da Mulher terá um fluxo especial de atendimento. Mulheres poderão procurar a unidade por livre demanda, conforme o cronograma, para avaliação da equipe de saúde.

O atendimento será realizado em horários diurnos e, em datas específicas, também no período noturno. O público prioritário inclui mulheres a partir dos 40 anos. Para ser atendida, é necessário apresentar documento de identificação e cartão do SUS.

Os horários previstos são das 7h às 11h, das 13h às 17h e, nos dias de atendimento noturno, das 18h às 21h.

No dia 2 de outubro, será realizado o Dia D, voltado às servidoras do Centro, com palestras e realização de mamografias. A programação abordará prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, políticas públicas, barreiras de acesso e orientações sobre a realização do exame.

Nos dias 27 e 29 de outubro, haverá atendimento noturno com mamografia destinada a mães atípicas. Os atendimentos diurnos seguirão o cronograma estabelecido pela unidade.

Renata também ressalta que fatores como idade, histórico familiar e características genéticas podem aumentar o risco da doença, mas alguns hábitos contribuem para a redução de fatores de risco modificáveis.

“É importante lembrar que não existe uma única forma de prevenir o câncer de mama. Alguns fatores de risco não podem ser modificados, como idade, histórico familiar e fatores genéticos, mas existem hábitos que contribuem para a redução do risco, como manter uma alimentação saudável, praticar atividade física regularmente, evitar o tabagismo e reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, além de manter um acompanhamento regular de saúde”, destacou.

Entre os sinais que devem ser avaliados por um profissional de saúde estão nódulos ou endurecimentos, alterações no formato ou tamanho da mama, retração da pele ou do mamilo, saída de secreção pelo mamilo e mudanças na pele.

A médica reforça ainda que a ausência de sintomas não elimina a necessidade de acompanhamento médico.

“Quero reforçar uma mensagem muito importante: a ausência de sintomas não significa que a mulher não precise fazer o acompanhamento e os exames. Por isso, neste mês de outubro, o nosso convite é para você que cuide de você. Procure o Centro de Referência, passe pela consulta, converse com a nossa equipe e realize os exames quando forem indicados. Prevenção também é cuidado”, reforçou.

Ações na rede estadual

Além do atendimento no CRSM, o Governo de Roraima promoverá ações educativas em outras unidades da rede estadual.

No Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth, serão realizadas blitzes educativas nos dias 14, 20 e 29 de outubro, nas enfermarias dos blocos, com o tema “Informação, cuidado e prevenção salvam vidas”. No dia 15, o HMI também sediará a palestra “Prevenção, Diagnóstico e Cuidado”, no auditório da unidade.

Já a Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde realizará, no dia 20 de outubro, às 9h, a palestra “Alimentação e sua influência na prevenção do câncer”. A atividade será realizada no auditório da CGVS, na rua Arnaldo Brandão, nº 283, bairro São Francisco, e será destinada a servidores e familiares da Coordenadoria.

PROGRAMAÇÃO

1º/10 – Atendimento diurno e noturno para público a partir dos 40 anos

Local: CRSM

2/10 – Dia D para servidoras do Centro, com palestras e mamografias

Local: CRSM

6 a 9/10 – Atendimento diurno para público a partir dos 40 anos, com atendimento noturno na terça e quinta-feira

Local: CRSM

13 a 16/10 – Atendimento diurno para público a partir dos 40 anos, com atendimento noturno na terça e quinta-feira

Local: CRSM

14/10 – Blitz educativa

Local: Enfermarias do HMI

15/10 – Palestra “Prevenção, Diagnóstico e Cuidado”

Local: Auditório do HMI

19 a 23/10 – Atendimento diurno para público a partir dos 40 anos, com atendimento noturno na terça e quinta-feira

Local: CRSM

20/10, às 9h – Palestra “Alimentação e sua influência na prevenção do câncer”

Local: Auditório da CGVS, rua Arnaldo Brandão, nº 283, São Francisco

20/10 – Blitz educativa

Local: Enfermarias do HMI

26 e 30/10 – Atendimento diurno para público a partir dos 40 anos

Local: CRSM

27 e 29/10 – Atendimento diurno para público geral e atendimento noturno com mamografia para mães atípicas

Local: CRSM

29/10 – Blitz educativa

Local: CRSM

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