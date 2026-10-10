Guaratinguetá em destaque nas competições esportivas! Confira os resultados das nossas equipes – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Basquete | Campeonato Paulista da Região Metropolitana

Na sexta-feira (02), em Taubaté, a equipe Sub-18 de Guaratinguetá enfrentou Caraguatatuba e foi derrotada por 72 a 58, encerrando a competição com o vice-campeonato.

Futsal | 1ª Copa Independência de Futsal

No sábado (03), o Ginásio do Pedregulho recebeu mais uma rodada da 1ª Copa Independência de Futsal, com quatro partidas pelas categorias de base.

Sub-07: Amovib 0 x 5 CN10

Sub-09: Itaguará 3 x 1 Pedreirinha

Sub-11: CN10 6 x 0 Atlético Paulista

Sub-13: Pedreirinha 9 x 9 Itaguará

Futsal | Liga Paulista de Futsal

No sábado (03), em Francisco Morato, as equipes de Guaratinguetá enfrentaram as equipes locais pela Liga Paulista de Futsal.

Sub-11: Guaratinguetá 1 x 6 Francisco Morato

Sub-13: Guaratinguetá 6 x 8 Francisco Morato

Sub-15: Guaratinguetá 2 x 1 Francisco Morato

Sub-17: Guaratinguetá 5 x 2 Francisco Morato

Ginástica Rítmica | COB Expo

No dia 03 de outubro, a equipe de Ginástica Rítmica de Alto Rendimento da FADENP Guaratinguetá participou do estande da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) na COB Expo, um dos grandes eventos do esporte olímpico brasileiro.

A participação foi uma importante oportunidade de representar Guaratinguetá, valorizar o trabalho desenvolvido com as atletas e levar o nome do município a um dos principais espaços do esporte nacional.