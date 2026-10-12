Polícia Civil de Roraima amplia ações contra violência à mulher em operação contínua

A PCRR (Polícia Civil de Roraima), por meio da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), intensificou, durante o mês de setembro, as ações de prevenção, atendimento, investigação e repressão à violência contra a mulher no âmbito da Operação Mulher Segura.

Coordenada na Deam pela delegada Carolina Huppes, ponto focal da operação, a iniciativa alcançou mais de 150 jovens em atividades educativas, capacitou mais de 400 profissionais das forças de segurança e resultou no cumprimento de 11 dos 15 mandados de prisão levantados contra investigados por crimes relacionados à violência contra a mulher.

À frente das ações da Deam durante a operação, as delegadas Kassia Poersch, titular da unidade, Carolina Huppes, delegada adjunta e ponto focal da operação, e Carla Gabriella Paulain participaram das diferentes frentes desenvolvidas ao longo do mês, incluindo capacitações, palestras, ações de prevenção, atendimento às vítimas e atividades investigativas.

Segundo Carolina Huppes, a programação foi estruturada para reunir medidas preventivas e repressivas e ampliar a integração entre os órgãos que atuam na proteção das mulheres.

“A Operação Mulher Segura desenvolveu diversas ações, não só preventivas, como também repressivas. Trabalhamos com palestras, capacitações das forças de segurança e ações de investigação, sempre com o objetivo de fortalecer o enfrentamento à violência contra a mulher”, destacou.

Prevenção e qualificação

Entre as atividades realizadas em setembro, estão palestras voltadas à sociedade civil, que alcançaram mais de 150 jovens, e qualificações destinadas a policiais civis, policiais militares, bombeiros militares e guardas civis municipais. Ao todo, mais de 400 profissionais das forças de segurança participaram das ações.

A programação também foi levada ao interior do Estado. Por meio do Projeto Rota Deam – Caminhos da Proteção, a Polícia Civil promoveu capacitações nos municípios de Caracaraí e Bonfim, com foco na integração e no compartilhamento de informações entre profissionais que atuam diretamente na rede de proteção às mulheres.

Investigação e repressão

Além das ações educativas, a Deam intensificou o trabalho investigativo e o cumprimento de medidas judiciais. Durante setembro, foram levantados 15 mandados de prisão, dos quais 11 foram efetivamente cumpridos contra investigados por crimes relacionados à violência contra a mulher.

A atuação contou com a participação do Plantão Central II, que auxiliou no atendimento às ocorrências, cumprimento de mandados, representações por prisões preventivas, solicitações de medidas protetivas e atendimento às vítimas.

Para Carolina Huppes, a atuação conjunta entre as unidades contribui para ampliar a resposta da Polícia Civil aos casos de violência.

“A Deam não trabalhou sozinha. Junto com o Plantão Central II, atuamos nesse enfrentamento, com mandados cumpridos, representações por prisões preventivas, medidas solicitadas e atendimento às vítimas. Esse trabalho integrado fortalece a resposta da Polícia Civil”, ressaltou.

A Operação Mulher Segura terá continuidade até o final do ano, com novas ações de prevenção, atendimento e repressão à violência contra a mulher.

“Estamos em um enfrentamento contínuo e direto à violência doméstica. A Deam continua nesse trabalho e a Operação Mulher Segura também seguirá até o final do ano, com ações de prevenção e repressão”, afirmou a delegada.

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