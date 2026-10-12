Policial penal é preso após agressões contra seguranças em festa e deixa prisão após audiência de custódia em Roraima

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Um policial penal, de 45 anos, foi preso em Roraima suspeito de agredir duas seguranças durante uma festa em Boa Vista. O caso está registrado no 5º Distrito Policial, no dia 1º de outubro, no bairro Doutor Airton Rocha. Após audiência de custódia, o agente deixou a prisão e vai responder ao processo em liberdade.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, uma das mulheres estava acompanhando o deslocamento de um trio elétrico, quando percebeu que o homem estava em área reservada e demasiadamente próximo ao equipamento de som, expondo-se a risco. “Segundo declarou, solicitou por mais de uma vez que ele se afastasse daquele local… explicando que poderia acabar sendo atingido”, conforme trecho do documento.

Nesse momento, conforme relato da vítima, o suspeito “utilizou a mão esquerda para agarrá-la pela região do pescoço, passando a pressioná-la e apertá-la para baixo, enquanto afirmava: “eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui””, cita trecho. Outra mulher que estava com a vítima tentou intervir na agressão, mas acabou empurrada pelo policial penal.

Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil Municipal de Boa Vista esteve no local e, desse modo, deteve o suspeito em flagrante. A população já havia imobilizado o homem.

Mesmo com a ação da GCM, o policial resistiu a prisão e, segundo o Boletim de Ocorrência, ele teria mantido “postura hostil, recusando-se a cumprir as determinações emanadas pelos agentes e opondo-se à sua condução.

Segundo os relatos dos guardas municipais, o homem passou a dirigir-lhes expressões ofensivas. Por conta disso, os agentes precisaram algemá-lo o levaram à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

A prisão em flagrante do policial penal ocorreu por lesão corporal dolosa, quando há intenção de machucar, contra as duas mulheres. E também por resistência, desobediência e desacato, diante da postura durante a ação da Guarda Municipal.

Audiência de custódia

Na audiência de custódia, realizada no dia seguinte, o juiz Breno Coutinho reconheceu que a prisão do policial penal ocorreu dentro da legalidade. No entanto, ele avaliou que não havia necessidade de mantê-lo detido enquanto o caso tramita, sendo autorizada a liberdade provisória. Tanto a defesa quanto o Ministério Público concordaram com a medida.

Para permanecer em liberdade, o investigado terá de cumprir uma série de determinações judiciais. Entre elas, estão manter uma distância de pelo menos 200 metros das duas mulheres envolvidas na ocorrência, não estabelecer qualquer tipo de contato com elas, comparecer regularmente ao Fórum Criminal e permanecer em Boa Vista, salvo se receber autorização da Justiça para se ausentar por mais de oito dias.

As medidas têm o objetivo de evitar novos conflitos e garantir que o investigado cumpra as obrigações determinadas durante o andamento do processo. Se alguma delas for desrespeitada, a Justiça poderá revogar a liberdade e determinar a prisão preventiva, fazendo com que ele permaneça detido enquanto o caso é analisado.