NOTÍCIAS

Previsão do tempo para quarta-feira, 07/10/2026

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Previsão do tempo para quarta-feira, 07/10/2026

Tempo: céu nublado em SC. Na Grande Florianópolis e norte do estado, condição de chuva fraca e isolada, especialmente no início e final do dia, devido à circulação marítima. No Litoral Norte e Planalto Norte, céu encoberto e chuva ao longo do dia. No Oeste e Meio-Oeste, pancadas de chuva e temporais isolados associados a chuva intensa, vendavais e granizo a partir da tarde, devido a novas áreas de baixa pressão. No sul de SC, céu parcialmente nublado.
Temperatura: máximas de 20°C a 26°C, chegando a 28°C no Oeste.
Vento: leste a nordeste (Grande Florianópolis e Litoral Norte), e nas demais regiões, predomínio de nordeste, fraco a moderado com rajadas.
Sistema: cavado (área de baixa pressão) influenciando SC.

Meteorologista: Marcelo Martins

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

IFRR: prova do Vestibular 2026.2 acontece nesta segunda-feira, 29

Posted on Author boavistaagora.com.br

Campus Boa Vista do Instituto Federal de Roraima – Foto: Arquivo A prova do Vestibular 2026.2 do Instituto Federal de Roraima (IFRR) acontece nesta segunda-feira, 29, no Campus Boa Vista, bairro Pricumã, zona Oeste da capital. O certame é para os cursos de Licenciatura em Educação Física e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de […]
NOTÍCIAS

Funjope divulga resultado preliminar do Salão Municipal de Artes Plásticas

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) divulgou, nesta terça-feira (25), o resultado da análise de mérito dos inscritos no edital do XVIII Salão Municipal de Artes Plásticas (Samap) – Prêmio Rose Catão, que pode ser acessado no link. Foram aprovados 15 projetos. Os não aprovados podem entrar com recurso até a sexta-feira (28) através […]
NOTÍCIAS

Nova Iguaçu: Secretaria Municipal de Saúde terá posto avançado do Censo Previdenciário

Posted on Author boavistaagora.com.br

Nova Iguaçu: Secretaria Municipal de Saúde terá posto avançado do Censo Previdenciário 22 de janeiro de 2024 Servidores ativos, inativos e pensionistas do governo municipal de Nova Iguaçu que ainda não fizeram o recadastramento do Censo Previdenciário terão, nesta semana, dois endereços disponíveis para ficar em dia com o levantamento, que é obrigatório. Além de […]