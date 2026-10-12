Previsão do tempo para quarta-feira, 07/10/2026

Tempo: céu nublado em SC. Na Grande Florianópolis e norte do estado, condição de chuva fraca e isolada, especialmente no início e final do dia, devido à circulação marítima. No Litoral Norte e Planalto Norte, céu encoberto e chuva ao longo do dia. No Oeste e Meio-Oeste, pancadas de chuva e temporais isolados associados a chuva intensa, vendavais e granizo a partir da tarde, devido a novas áreas de baixa pressão. No sul de SC, céu parcialmente nublado.

Temperatura: máximas de 20°C a 26°C, chegando a 28°C no Oeste.

Vento: leste a nordeste (Grande Florianópolis e Litoral Norte), e nas demais regiões, predomínio de nordeste, fraco a moderado com rajadas.

Sistema: cavado (área de baixa pressão) influenciando SC.

Meteorologista: Marcelo Martins