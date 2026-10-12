Sedec-JP reúne 900 profissionais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental em seminário sobre transição escolar

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) realizou nesta terça-feira (6), no Espaço Gospel do Valentina Figueiredo, uma formação voltada a 900 profissionais da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental.

O evento reuniu professoras do Infantil 4 e 5 (pré-escola) no turno da manhã, e no turno da tarde gestoras e supervisoras dos Ninhos do Saber e de escolas que atendem a pré-escola e os anos iniciais. O tema do seminário é ‘Entre infâncias e saberes: a carta da Educação Infantil como compromisso com uma transição respeitosa para o Ensino Fundamental’.

A abertura do evento organizado pelo Departamento de Educação Infantil (DEI) contou com uma apresentação cultural das crianças do Ninho do Saber Roberta Tavares interpretando a música da ‘O Rato’, do grupo ‘Palavra Cantada’.

Estiveram presentes a secretária de Educação e Cultura de João Pessoa, América Castro, a secretária executiva Luciana Dias, além da coordenadora regional do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI), Maria do Amparo dos Santos Machado, e a professora Marinês Andrea Kunz, docente e pesquisadora da área de Letras e Pedagogia da Universidade Federal da Paraíba.

“É uma alegria participar deste seminário, que nos convida a refletir sobre as diferentes infâncias e sobre os muitos saberes que as nossas crianças trazem para a escola. Cada criança tem sua história, seu tempo e sua forma de aprender, e cabe a nós, educadores, ter um olhar atento, acolhedor e sensível para essas diferenças. Mais do que transmitir conhecimentos, precisamos escutar nossas crianças, valorizar suas experiências e garantir que todas tenham o direito de aprender, de participar e de sonhar. É essa educação humana, inclusiva e transformadora que queremos construir todos os dias”, ressaltou a secretária América Castro.

O seminário proporciona aos profissionais da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental um espaço de reflexão sobre o currículo, a rotina e as práticas pedagógicas com a oralidade, a leitura e a escrita, promovendo uma transição articulada entre as etapas e consolidando o compromisso estabelecido com o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, ampliando as oportunidades de aprendizagem das crianças.

O seminário é um encontro que demarca uma política pública do ProLEEi fundamentada na concepção de criança, infância, aprendizagem e desenvolvimento assumida pela Rede Municipal de João Pessoa, ancorada na perspectiva histórico-cultural e na compreensão da linguagem como prática social interacionista e dialógica.

“Organizamos uma carta para dialogar e apresentar as oportunidades de aprendizagem esperadas para as crianças ao final da Educação Infantil no campo da linguagem tendo como referência os eixos da oralidade, da leitura e da escrita, compreendidos como dimensões indissociáveis das práticas de linguagem e fundamentais para a participação das crianças nas diferentes experiências sociais e culturais que envolvem o uso da língua”, explicou a diretora do Departamento de Educação Infantil da Secretaria de Educação, professora doutora Maria Sonaly Machado de Lima.

A diretora do DEI destaca ainda a importância de refletir sobre a transição entre as etapas da Educação Infantil e o Ensino Fundamental, como por exemplo, como fazer essa passagem de maneira que as crianças não sintam que há uma ruptura entre uma etapa e outra.

Ao planejar essa transição, a professora deve garantir que a criança tenha continuidade em seu percurso formativo. Em vez de uma mudança abrupta, a passagem deve ser vista como um avanço natural e progressivo, em que cada etapa se articula à anterior e cria as condições para novos avanços”, concluiu ela.

Com o tema ‘Jeitos de viver a escola: a rotina de transição da Educação Infantil para o 1º ano’, a professora mestra Edilvânia Soares, formadora do Letrar+JP, destacou a importância desse momento de transição.

“A transição da Educação Infantil para o 1º ano, deve garantir a ludicidade, o respeito ao momento de chegada da criança a um novo ambiente que é a escola, e o olhar cuidadoso para as oportunidades de aprendizagem que as crianças construíram na educação infantil. Esse encontro oportuniza às professoras e professores da Educação Infantil e 1º ano a compreenderem qual o papel de cada um e cada uma nesse momento de transição, garantindo a segurança emocional e necessidades de aprendizagem das crianças”, disse ela.