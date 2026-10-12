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Seinfra realiza serviços de manutenção em 34 bairros de João Pessoa

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A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) realiza, nesta quarta-feira (7), serviços de manutenção em 34 bairros diferentes de João Pessoa. Dentre eles, estão a operação tapa-buraco, de iluminação pública e na rede de drenagem. Esses serviços são executados de acordo com as demandas da população e realizados pela Diretoria de Manutenção Viária e Drenagem da Seinfra.

As equipes de tapa-buraco trabalham nos seguintes bairros: Altiplano, Alto do Céu, Alto do Mateus, Anatólia, Bairro dos Estados, Bancários, Brisamar, Cabo Branco, Centro, Colibris, Costa do Sol, Cristo Redentor, Cuiá, Ernani Sátiro, Ernesto Geisel, Expedicionários, Gramame, Jaguaribe, Jardim Cidade Universitária, Jardim Oceania, José Américo, Manaíra, Mangabeira, Miramar, Oitizeiro, Paratibe, Pedro Gondim, Portal do Sol, Roger, Tambaú, Torre e Valentina Figueiredo.

A rede de drenagem também estará recebendo serviços de manutenção, com os trabalhos de limpeza e desobstrução de galerias, extensão de rede, adequação e manutenção de bocas de lobo. Esses serviços acontecem em diversos pontos da cidade.

Já a manutenção da iluminação pública acontece nos bairros de Tambauzinho, Ernesto Geisel, Varjão, Expedicionários e Centro.

Como solicitar – A operação tapa-buraco e os outros serviços de manutenção podem ser solicitados por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. O aplicativo está disponível nas lojas Play Store e Apple Store gratuitamente.

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