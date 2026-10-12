Servidores da sede da Secretaria de Educação e Desporto participaram, nesta quarta-feira, 30, de uma ação do programa Cuidando do Servidor, promovida pelo Governo de Roraima, por meio da Segad (Secretaria de Gestão Estratégica e Administração).

Realizada no prédio-sede da própria Seed, a programação ofereceu atendimentos gratuitos de psicologia, odontologia, farmácia e fisioterapia, além de testagens rápidas e serviços de cidadania.

Segundo o diretor da Escola de Governo, Janus Moreira, a iniciativa também contribui para identificar precocemente possíveis alterações de saúde e estimular a adoção de hábitos mais saudáveis entre os servidores.

“Alguns servidores que já participaram do programa fizeram alguns exames e descobriram, por exemplo, que estavam pré-diabéticos e começaram o tratamento para poder mudar o seu estilo de vida. Então, o que nós queremos é promover mudanças positivas na saúde do servidor público”, disse.

A programação também contou com serviços do Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor), da Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima), do Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito), do Clube de Benefícios do Servidor e de orientação jurídica.

Entre os serviços de saúde disponibilizados, a fisioterapia foi o mais procurado, com 41 atendimentos realizados durante a ação. A servidora Yanna Beatriz participou da programação e destacou a importância de ter acesso aos atendimentos no próprio ambiente de trabalho.

“É muito importante porque faz os servidores cuidarem de si, para falar com os psicólogos, para ver como está a glicemia, para ver como está o seu corpo de modo geral. Porque, às vezes, o psicológico afeta não só o físico, mas também outras áreas. Então, isso faz você ter uma atenção especial e verificar como está seu corpo”, pontuou.

O post Servidores da Seed recebem atendimentos de saúde e cidadania apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.