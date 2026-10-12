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5º Mutirão de Castração no Centro – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

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A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizará nos dias 23 e 24 de outubro, o 5º Mutirão de Castração, no Centro de Guaratinguetá.

23 e 24 de outubro (sexta-feira e sábado)
Das 7h às 17h
Receptivo Turístico – Av. Dr. João Batista Rangel Camargo (ao lado do senac), Centro.

Das 7h às 12h: atendimento para gatos
Das 13h às 17h: atendimento para cachorrosO pré-cadastro já está disponível pelo link divulgado no Instagram oficial da Prefeitura de Guaratinguetá.

Atenção, tutores: é necessário permanecer no local durante todo o procedimento do animal. Não deixe o pet sozinho. Ao término da castração, o tutor deverá estar presente para acompanhá-lo.

O pet deve estar em jejum de 8 horas para alimentos sólidos e 4 horas para líquidos.

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