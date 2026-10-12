Após 25 anos sem reforma, Colégio Militarizado de Pacaraima é entregue modernizado à população

O Governo de Roraima entregou, nesta sexta-feira, 02, mais uma escola totalmente reformada e mobiliada para a população.

Com investimento de R$ 4,6 milhões oriundos do Tesouro Estadual, o Colégio Estadual Militarizado Cícero Vieira Neto, em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, foi reinaugurado e está apto a atender com qualidade e conforto os mais de 1.500 estudantes da região.

A unidade de ensino não recebia uma reforma estrutural há 25 anos. A solenidade de entrega contou com a presença da titular da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), Ana Célia de Oliveira Paz, autoridades municipais, além de gestores, professores e alunos, marcando a realização de um pleito antigo da comunidade fronteiriça, que se tornou prioridade na gestão do governador Soldado Sampaio.

“Por determinação do governador Soldado Sampaio, acompanhamos incansavelmente a execução dessa obra para que pudéssemos chegar ao dia de hoje. A infraestrutura adequada impacta diretamente nos resultados educacionais. Professores bem assistidos e alunos bem atendidos geram um aprendizado muito melhor e é esse o compromisso que estamos entregando”, destacou a secretária Ana Célia.

Estrutura moderna e mobiliário novo

A escola, que possui 15 salas de aula, bloco administrativo, cozinha, sala de informática, sala de leitura e biblioteca, passou por manutenção geral. Os trabalhos incluíram a troca de toda a cobertura, renovação das instalações elétricas e hidráulicas, novos revestimentos, pintura geral, banheiros novos e adequações de acessibilidade. A obra foi tratada como prioridade pela atual gestão.

Além do prédio novo, que foi 100% climatizado, a escola recebeu móveis novos, como carteiras escolares, quadros brancos e kits para o refeitório, além de despensas abastecidas para o preparo da merenda.

Para a gestora pedagógica da unidade, Maria de Jesus Vieira, o novo espaço resgata a dignidade de quem vive a rotina escolar. “Muita gratidão a Deus, ao nosso governador [Soldado Sampaio] e à nossa secretária por terem concluído essa obra. Para nós, é um sonho realizado. Não é apenas um ambiente reformado, mas sim um espaço de aprendizagem com mais qualidade e dignidade para os nossos alunos”, disse, emocionada.

Os estudantes também comemoraram a mudança. “O que eu mais gostei foi que ganhamos mais espaço para os professores, para os alunos e para a secretaria. O local do recreio agora também é maior, dá para muita gente se alimentar com conforto. Agora temos os kits refeitório e também ar-condicionado. Está bem melhor”, avaliou Marcos Henry, estudante do 9º ano.

Durante o período de obras nos blocos de salas de aula, os alunos continuaram estudando em salas anexas montadas provisoriamente na quadra poliesportiva, garantindo que o calendário escolar não fosse comprometido. Com o retorno dos estudantes ao prédio principal, a quadra será desocupada e também passará por reforma.

Criada em 2001, a escola carrega o nome do desbravador Cícero Vieira Neto, reconhecido por sua contribuição ao desenvolvimento de Pacaraima. Em 2018, o prédio passou a integrar a Rede de Colégios Estaduais Militarizados de Roraima como a unidade CEM XVI.

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