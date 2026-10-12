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AVISO DE PAUTA: Jaraguá do Sul recebe nesta quinta coleta externa do HEMOSC 

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O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), serviço do Governo do Estado, realiza uma Coleta Externa de sangue em Jaraguá do Sul, na próxima quinta-feira, 8, das 13h às 17h. Os doadores já foram previamente agendados e estão confirmados na ação, que será realizada na Faculdade Estácio.

Com o objetivo de estimular a doação de sangue e se aproximar do doador com dificuldades de locomoção às suas unidades, o HEMOSC desenvolve semanalmente campanhas de coleta externa de sangue em cidades sem hemocentros ou bancos de sangue. Muitas dessas ações são realizadas em parceria com empresas, escolas e outras instituições interessadas, especialmente aquelas com mais de 200 colaboradores. 

Para planejar a infraestrutura de coleta, os doadores devem realizar, com dois meses de antecedência, o agendamento com o Setor de Captação do Hemocentro mais próximo: Florianópolis, Joinville, Criciúma, Chapecó, Lages, Blumenau e Joaçaba.

Uma equipe técnica do HEMOSC visita previamente o local escolhido para avaliar as condições, como iluminação adequada, sanitários próximos, garagem para veículo institucional e acessibilidade.

O HEMOSC ressalta que cada doação de sangue pode salvar até quatro vidas (ou mais).

SERVIÇO À IMPRENSA

  • O que: Coleta Externa em Jaraguá do Sul
  • Onde: Faculdade Estácio, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1331
  • Quando: quinta-feira, 8 de outubro, das 13h às 17h
  • Quem: Roberta Kelly, captação de doadores de Joinville, poderá atender a imprensa 
  • Dúvidas: (48) 3251 9723 – Comunicação do HEMOSC

Mais informações:
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: imprensa@saude.sc.gov.br
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