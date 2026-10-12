Edital 01/2026: Nugs abre chamada para relatos de experiências pedagógicas para o Boletim 2026 – IFSP

Submissão de textos pode ser feita até 30 de outubro por integrantes da comunidade interna e externa ao IFSP

O Núcleo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade (Nugs) do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) recebe, de 6 a 30 de outubro de 2026, submissões de relatos de experiências pedagógicas para a próxima edição do Boletim Nugs. A publicação tem registro ISSN e é aberta a participantes da comunidade interna e externa da instituição.

A chamada, por meio do Edital de Chamada para Publicações nº 01/2026, recebe textos na modalidade Relatos de Experiências Pedagógicas, que devem, obrigatoriamente, abordar questões de gênero e de sexualidade. As experiências podem ter origem no Ensino, na Pesquisa e/ou na Extensão.

A submissão é aberta a educadores, pesquisadores, estudantes e demais interessados. A chamada não se restringe a experiências realizadas no IFSP, e a participação da comunidade externa, como redes públicas e privadas de ensino, movimentos sociais e coletivos, é encorajada. Os relatos podem ser submetidos individualmente ou em coautoria de até quatro participantes.

A chamada é conduzida pela comissão de Comunicação do núcleo.

Como participar

A submissão deve ser feita exclusivamente por e-mail, para , com o assunto: “[SUBMISSÃO] Boletim NUGS 2026 – [Nome do Proponente]”.

O edital completo, com as normas, orientações e cronograma, está disponível para consulta na página do Nugs, na aba Publicações > Boletim Nugs.