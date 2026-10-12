Gestores de comunicação do IFSP se reúnem para formação e troca de experiências – IFSP

Servidores de diferentes campi discutiram desafios da comunicação pública e compartilharam boas práticas para fortalecer a atuação em rede

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) promoveu, entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, em Águas de Lindóia (SP), o Encontro de Gestores de Comunicação do IFSP 2026. Em sua segunda edição, o evento reuniu profissionais responsáveis pela comunicação dos campi de diferentes regiões do estado para formação, diálogo e troca de experiências.

A atuação na comunicação dos campi envolve diferentes desafios e, em muitos casos, é desempenhada por profissionais que não possuem formação específica na área. Nesse contexto, o encontro se consolida como um espaço de formação continuada, alinhamento institucional e compartilhamento de conhecimentos, contribuindo para qualificar a comunicação realizada nas diferentes unidades da Instituição.

Para o diretor de Comunicação do IFSP, Fábio Cabral, o encontro representa mais do que um espaço de troca e aprendizado. “Pudemos discutir os desafios que enfrentamos diariamente, compartilhamos experiências e, principalmente, pensamos juntos sobre o papel estratégico da comunicação no IFSP para aqueles que mais necessitam dos nossos serviços: os estudantes”, afirmou.

O chefe de Gabinete do IFSP, Agostinho de Rezende, destacou a importância do trabalho desenvolvido pelos comunicadores em cada um dos campi e parabenizou a disposição dos servidores em continuar aprendendo com o objetivo de contribuir com a educação pública brasileira.

Guia de Boas Práticas em Mídia Sociais

Um dos destaques do encontro foi o lançamento do Guia de Boas Práticas em Mídias Sociais do IFSP, apresentado pela jornalista da DiCom Cristina França. O material foi elaborado por uma comissão formada por profissionais da Diretoria de Comunicação e comunicadores de diferentes campi do IFSP.

O guia reúne recomendações, procedimentos e modelos para orientar o uso responsável, seguro e eficaz das plataformas digitais vinculadas ao Instituto. Destinado a servidores, estudantes, trabalhadores terceirizados e público externo, apresenta orientações gerais sobre o ambiente digital e recomendações específicas para servidores e gestores responsáveis por perfis institucionais.

Programação

A programação reuniu profissionais da Diretoria de Comunicação (DiCom) do IFSP, de outros Institutos Federais e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Ao longo dos três dias, foram discutidos temas relacionados à comunicação pública, mídias sociais, relacionamento com a imprensa, identidade institucional, linguagem simples, inteligência artificial e produção visual.

Na terça-feira, Nádia Garlet, chefe do Departamento de Marketing e Jornalismo do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), abordou o papel das mídias sociais na estratégia de comunicação das instituições públicas. A palestra discutiu planejamento, definição de objetivos, produção de conteúdos e relacionamento com diferentes públicos.

Na quarta, Flávia Carpanedo, jornalista do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), falou sobre a identificação de boas histórias, produção de pautas, posicionamento institucional, relacionamento com a imprensa, atendimento às demandas dos jornalistas, preparação de fontes e atuação em situações de crise.

Já Geisa Golin Albano, diretora de Comunicação do IFSC, abordou a força da marca dos Institutos Federais, discutindo identidade institucional, valorização da marca, padronização da comunicação e os desafios enfrentados pelas instituições da Rede Federal.

A participação de profissionais de diferentes Institutos Federais reforçou o caráter colaborativo do encontro. As representantes das instituições destacaram que os IFs enfrentam experiências e desafios muito semelhantes, apesar das especificidades de cada região.

De acordo com as palestrantes, compartilhar estratégias, soluções e formas de organização adotadas em outras instituições contribui para que os profissionais encontrem novas possibilidades para enfrentar desafios comuns. “A troca de experiências fortalece, assim, não apenas a comunicação de cada instituição, mas a própria Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.”, contam.

Outro tema discutido foi a comunicação pública e a linguagem simples. Na quinta-feira, o especialista em Linguagem Simples e professor da Unicamp, Thiago Pinheiro, apresentou estratégias para aproximar as instituições públicas da sociedade por meio de uma comunicação mais clara e acessível.

Os profissionais da própria DiCom também contribuíram com a formação. Os programadores visuais da Diretoria de Comunicação, Alan Feijó, Audrei Carvalho e Tiago Valentim, apresentaram reflexões sobre programação visual, inteligência artificial e os cuidados necessários no uso da marca do IFSP.

O diretor de Comunicação, Fábio Cabral, conduziu a palestra “Comunicação institucional na prática: proteção de crianças e adolescentes, IA e criação visual”, abordando desafios contemporâneos enfrentados pelos profissionais da área.

Participação

Os presentes no Encontro de Gestores de Comunicação do IFSP participaram ativamente das atividades, interagindo com os palestrantes, levantando dúvidas, apresentando sugestões e relatando experiências nos diferentes campi da Instituição.

A comunicadora do Campus Tupã, professora de Matemática Letícia Sanches Silva, contou que não possui formação na área de Comunicação e que “esta foi uma oportunidade valiosa de aprendizado. Tenho certeza de que esse encontro vai proporcionar uma comunicação melhor no campus onde atuo”.

Roge Cavalcante, coordenador de Comunicação do Campus São Paulo, também avaliou positivamente a programação: “saio daqui com a mente cheia de ideias. Foi muito agregador, esclareceu muitas dúvidas. Estou retornando para o meu campus com a expectativa de aplicar muitas das coisas que aprendi aqui”, relatou.