Governo de Roraima aciona helicóptero para transferir vítima de acidente grave em Caroebe

O Governo de Roraima transferiu nesta sexta-feira, 02, para Boa Vista, um trabalhador rural de 19 anos, vítima de acidente de moto na vicinal 7, em Caroebe. O transporte foi realizado em helicóptero do Estado, após atendimento no Hospital Regional Sul Ottomar de Sousa Pinto, em Rorainópolis.

O trabalhador recebeu os primeiros atendimentos na Unidade Mista de Caroebe e, devido à gravidade do quadro, foi encaminhado ao Hospital Regional Sul. Após avaliação e estabilização, a equipe médica definiu a necessidade de transferência para uma unidade de maior complexidade. Ele apresentava traumatismo cranioencefálico e trauma de face.

A aeronave de resgate foi acionada por volta das 11h. O pouso foi realizado em frente ao HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento), com apoio da PMRR (Polícia Militar de Roraima), da Casa Militar do Governo de Roraima, e da equipe do Hangar do Governo, que auxiliaram na operação devido às condições de vento no local.

O acidente ocorreu na noite de quinta-feira (1º) quando o trabalhador retornava para casa após visitar um vizinho. Segundo o pai do paciente, Elias de Jesus Chaves, o jovem foi encontrado por uma equipe de ambulância por volta das 5h.

“Foi encontrado bastante machucado, socorrido pela ambulância e levado ao hospital de Caroebe. Em seguida, pela gravidade, encaminharam para o Hospital de Rorainópolis e, devido ao estado dele, decidiram trazer aqui para Boa Vista, acionando o helicóptero de Governo”, explicou.

O diretor-geral do HGR, Halysson Henrique Figueredo, informou que a equipe da unidade estava preparada para receber o paciente.

“É um paciente de emergência. Recebemos as primeiras informações pelas equipes de primeiros atendimentos. Ele vai passar por triagem e receber os atendimentos necessários. Ele está estável e receberá todo o atendimento necessário”, explicou

Agilidade na regulação

A transferência foi definida por meio do Sistema Estadual de Regulação, o SISREG.

Após a avaliação e estabilização no Hospital Regional Sul, a regulação indicou a necessidade de encaminhamento para uma unidade de maior complexidade, com transporte por via aeromédica.

A aeronave está disponível para atender municípios do interior desde maio deste ano, quando o governador Soldado Sampaio doou o equipamento para atender as Secretarias de Segurança Pública e de Saúde, deixando de atender exclusivamente o governador.

“Esse foi meu primeiro ato como governador. Peguei esse helicóptero e destinei para atender a população e não mais o governador, como aconteceria na gestão passada”, enfatizou Sampaio.

O transporte é utilizado em casos graves ou quando o paciente precisa de suporte médico mais avançado, indisponível na unidade de origem.

O diretor da Central de Internação e Urgência, Vicente Foggia, destacou a atuação integrada das equipes envolvidas no transporte, com o paciente sendo transportado para a unidade de referência de forma segura.

“Isso fortalece a regulação, que é levar a assistência especializada para quem na unidade de origem não possui essa assistência. E isso ocorre de forma mais rápida, mais ágil, porque a gente articula em múltiplas áreas da saúde, com apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e hospital de origem. Isso proporciona mais agilidade e diminuição de mortalidade no paciente”, afirmou.

Logística

O transporte contou com acompanhamento da equipe durante todo o trajeto até a chegada ao HGR.

O chefe da Casa Militar, coronel Francisco Xavier, explicou que o transporte aeromédico é acionado conforme a gravidade de cada caso.

Segundo ele, o pouso em frente ao HGR foi solicitado pela equipe médica e realizado com apoio das equipes responsáveis pela operação.

“Todo minuto é crucial para a vida do paciente, principalmente ele, que apresenta fraturas em pontos vitais. Foi definido trazer do Hospital de Rorainópolis para o HGR, onde se tem uma estrutura melhor para esse tipo de caso. Assim que fomos acionados já mobilizamos as equipes o mais rápido possível para salvar a vida desse rapaz”.

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