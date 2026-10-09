Defensoria Pública abre inscrições para casamento coletivo de pessoas privadas de liberdade

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A Defensoria Pública do Estado de Roraima (DPE-RR) publicou nesta quarta-feira (7) os editais da terceira edição do casamento coletivo “Enfim, Casados!”, com o tema “Direito de Amar”.

A iniciativa oferece 60 vagas para casais que tenham uma das pessoas cumprindo pena na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (PAMC) ou na Cadeia Pública Masculina de Boa Vista (CPMBV).

As inscrições começam ainda neste mês. A iniciativa é da DPE-RR em parceria com a Vara Itinerante do Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR), os Cartórios do 1º e 2º Ofício e a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (Sejuc).

Quem pode participar do casamento coletivo

O casal, para participar, deve ser formado por uma pessoa em liberdade e outra que esteja cumprindo pena na PAMC ou na CPMBV. Brasileiros e migrantes podem se inscrever, desde que tenham 16 anos ou mais e residam em Boa Vista.

No caso de menores de 18 anos, é necessário o acompanhamento dos pais ou responsáveis legais.

Além disso, os interessados devem ser solteiros, divorciados ou viúvos e apresentar documentação pessoal, comprovante de residência e declaração de que não possuem recursos para arcar com as despesas do casamento.

Inscrições para a PAMC

Para a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, serão disponibilizadas 40 vagas. As inscrições acontecem de 19 a 23 de outubro, das 8h ao meio-dia.

Os interessados devem comparecer à sede da Defensoria Pública, localizada na Avenida Sebastião Diniz, número 1.165, no Centro de Boa Vista, sala 31.

É necessário levar RG e CPF. Além disso, o casal deve comparecer acompanhado de duas testemunhas maiores de idade que saibam ler e escrever, também com os documentos pessoais.

A cerimônia para os casais da PAMC está marcada para 25 de novembro, às 9h30, na própria unidade prisional.

Inscrições para a CPMBV

Já para a Cadeia Pública Masculina de Boa Vista, são 20 vagas. As inscrições ocorrerão nos dias 26, 27, 29 e 30 de outubro, também das 8h ao meio-dia e no mesmo endereço da Defensoria Pública.

Assim como no primeiro caso, é necessário apresentar a documentação exigida e levar as duas testemunhas com os documentos pessoais.

A cerimônia está prevista para 26 de novembro, às 9h30, na própria unidade prisional.

A Defensoria Pública alerta que não haverá atendimento para inscrições no dia 28 de outubro, feriado.

“Tragam os documentos que estão descritos no edital e, especialmente, as duas testemunhas com os documentos em mãos”, orientou a defensora pública Elceni Diogo, coordenadora do projeto “Enfim, Casados!”.

Documentação

Entre os documentos exigidos estão:

CPF;

RG ou Registro Nacional Migratório;

certidão de nascimento;

comprovante de residência;

documentos das duas testemunhas;

declaração de que não possui recursos próprios para custear o casamento.

Os editais completos estão disponíveis no Diário Eletrônico da DPE-RR do dia 7 de outubro de 2026. Os interessados devem consultar os documentos para conferir todos os critérios, a documentação exigida e as demais etapas do processo.

Para tirar dúvidas, a Defensoria disponibiliza o WhatsApp (95) 98419-7688.

