Dia será de muito calor na maior parte do Brasil

Por MRNews



Uma grande massa de ar quente se estabelece sobre o país, e o tempo volta a ficar seco com muito calor principalmente em parte das regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e praticamente toda a região Nordeste, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na Região Norte, um aviso amarelo de perigo potencial alerta para tempestades no centro, oeste, sul e noroeste do Amazonas, no Acre e no norte, oeste, centro e sudoeste de Rondônia. Também pode chover no leste e norte do Amapá, litoral do Pará e sudeste do Amazonas.

Nas capitais os termômetros marcam mínima de 24 graus Celsius (°C) em Belém e máxima de 37°C em Palmas.

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No Nordeste do país, há aviso laranja de perigo para baixa umidade do ar em grande parte do Piauí, no sudoeste do Ceará, no oeste de Pernambuco e no oeste, centro e noroeste da Bahia. O aviso é amarelo de perigo potencial no leste e sul do Maranhão, no centro e sul do Ceará, no sudoeste do Rio Grande do Norte e no oeste da Paraíba.

Pode chover no litoral leste do Ceará, do Rio Grande do Norte e leste da Paraíba, de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. No litoral oeste do Maranhão, a chuva deve ser mais forte com trovoadas isoladas.

Maceió registra a temperatura mínima entre as capitais, de 22°C, e Teresina marca a máxima, de 40°C.

No Centro-Oeste brasileiro o sol volta a brilhar com intensidade, e um aviso amarelo de perigo potencial alerta para baixa umidade do ar, na maior parte de Goiás e no Distrito Federal.

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Há possibilidade de chuva isolada apenas na faixa oeste de Mato Grosso e em grande parte de Mato Grosso do Sul. A temperatura entre as capitais varia entre a mínima de 19°C em Brasília e a máxima de 37°C em Cuiabá.

Na Região Sudeste, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no sudeste de Minas Gerais, no nordeste de São Paulo e no oeste do Rio de Janeiro. Também deve chover com trovoada isolada no sul e leste de São Paulo e no restante do Rio de Janeiro.

Nas capitais, a mínima será de 16°C em São Paulo e máxima é de 33°C em Belo Horizonte.

No Sul do país, um aviso laranja de perigo alerta para tempestades no oeste de Santa Catarina e em grande parte do Rio Grande do Sul. Também chove com intensidade no oeste, sudoeste e sul do Paraná e na região central e sul de Santa Catarina, onde o aviso é amarelo de perigo potencial.

Nas capitais, a temperatura varia entre a mínima de 16°C em Curitiba e a máxima de 23°C em Florianópolis.