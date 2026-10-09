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Governo de Minas lança nova funcionalidade para acompanhamento de mamografias no estado

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A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) lançou, nesta quinta-feira (8/10), mais uma ferramenta para conscientizar as mulheres sobre a importância de cuidar da saúde e realizar acompanhamento médico e exames de mamografia para diagnóstico precoce do câncer de mama.

A funcionalidade “Minhas Mamografias” está disponível no aplicativo MGApp, para IOS e Android, por meio do login Gov.br, e permite a visualização das últimas mamografias. Além disso, as usuárias são orientadas a procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para agendar o exame de rastreamento.

A iniciativa marca o Outubro Rosa no estado e compõe o Programa Cuidar na Hora Certa, que é voltado para o fortalecimento das ações de enfrentamento à doença. 

De acordo com a secretária de Estado Adjunta de Saúde, Poliana Cardoso Lopes, a funcionalidade vai auxiliar no controle e acompanhamento dos exames. “As mulheres cuidam de todo mundo e, muitas vezes, se esquecem de cuidar delas mesmas. Ter a informação por meio do aplicativo será uma forma de lembrar sobre o cuidado com a própria saúde”, destaca.

“As usuárias terão acesso às mamografias, com resultado atualizado, na palma da mão e poderão conferir se estão em dia com o exame ou se já está na hora de procurar a UBS para fazer o acompanhamento”, completa Poliana Cardoso Lopes.

Os dados dos exames são retirados do Sistema de Informação do Câncer (Siscan), que é a plataforma on-line do Ministério da Saúde para controle e acompanhamento dos exames de prevenção e diagnóstico de câncer realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Acesso

Para conferir os exames, é só entrar no MGApp com o login do Gov.br e acessar a aba “Saúde” e “Minhas Mamografias”. Se a funcionalidade não estiver disponível, atualize o aplicativo. 

A faixa de rastreamento para a mamografia é de 40 a 74 anos de idade e, caso a usuária não tenha nenhum registro no sistema, o aplicativo questiona se ela já realizou algum exame previamente. 

Se a resposta for negativa, a mulher é orientada a buscar atendimento na UBS de referência. Se houver mamografias anteriores registradas, o aplicativo informa a data do último exame e a previsão para fazer o procedimento novamente.  

Caso o resultado apresente alguma alteração, o aplicativo orienta a usuária a procurar avaliação complementar na UBS, levando exames anteriores. 

Há uma segunda página, chamada “Pendências e Como Agir”, que orienta a usuária para possíveis esclarecimentos de dúvidas.

Outubro Rosa e Carreta Saúde Mais Perto

A Campanha do Outubro Rosa faz parte do calendário das ações para combater o câncer de mama e promove, ao longo de toda semana, uma programação que inclui a realização de exames de ultrassom de mamas e transvaginal na Carreta de Especialidades em usuárias do SUS previamente agendadas, no Plug Minas, em Belo Horizonte.

Crédito: Rafael Mendes / SES-MG

Márcia Aparecida Firmino tem um cisto na mama e precisa fazer o acompanhamento da saúde com frequência. Aos 40 anos, ela já fez mamografias e foi fazer o ultrassom da mama na Carreta no Plug Minas. 

“Preciso realizar exames anualmente, recebi a informação do agendamento aqui na carreta e achei a ideia de visualizar as mamografias pelo aplicativo muito boa porque às vezes esquecemos da data dos próximos exames por causa da nossa correria”, diz Márcia Aparecida.

O Governo de Minas lançou o projeto Carreta Saúde Mais Perto em março deste ano, com o objetivo de reduzir as filas para exames diagnósticos e consultas com especialistas.

As Carretas já percorreram 26 municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), incluindo a capital mineira e 21 municípios das regiões Norte, Nordeste e Jequitinhonha. Até o momento, foram realizados cerca de 26 mil exames e mais de 40 mil consultas.

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