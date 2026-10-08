Nova Iguaçu vacina pessoas de 15 a 24 anos contra meningite

Nova Iguaçu ampliou temporariamente a vacinação contra a meningite para pessoas de 15 a 24 anos que não têm registro de vacinação. Até 31 de outubro, esse público pode receber a vacina meningocócica ACWY em todas as 62 unidades de saúde do município.

Durante o mês de outubro, a vacina meningocócica ACWY substitui temporariamente a meningocócica C nas duas primeiras doses do esquema de rotina. A D1, aplicada aos 3 meses, e a D2, aos 5 meses, que normalmente são feitas com a meningocócica C, passam a ser aplicadas com a ACWY. O reforço aos 12 meses e a vacinação de adolescentes de 11 a 14 anos já são feitas com a ACWY.

A vacina meningocócica ACWY protege contra o meningococo dos sorogrupos A, C, W e Y, responsáveis por doenças graves, como meningite e meningococcemia. A vacinação é a principal forma de prevenção.

“Manter a vacinação em dia é fundamental para prevenir doenças graves. Por isso, reforçamos o convite para que os jovens procurem a unidade de saúde mais próxima e verifiquem sua situação vacinal”, reforçou o secretário de Saúde, Luiz Nobre Cavalcanti.

Quem já recebeu todas as doses indicadas para sua faixa etária não precisa tomar uma nova dose. Para se vacinar, é necessário apresentar a caderneta de vacinação e um documento de identidade ou CPF. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados por um responsável.

Confira os endereços das unidades de saúde: https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/unidades/