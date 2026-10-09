Previsão do tempo para Minas Gerais nesta quinta-feira, 8 de outubro

A Prefeitura de Guaratinguetá informa que os Agentes de Endemias continuam a atuar de forma intensa no combate ao mosquito transmissor da dengue. Nesta quinta-feira, 27 de Março, as equipes estarão realizando ações nos bairros: •Pedregulho• São Dimas Horário de atuação:Das 8h às 17h Os agentes são responsáveis pela vistoria dos imóveis, orientação da população […]
A equipe do Prato Feito na Cozinha Comunitária Carioca Apae, na Tijuca – Roberto Moreyra/SMTE A Apae tem mais um motivo para comemorar os seus 70 anos: a instituição acaba de ganhar uma filial do Prato Feito. Nesta quinta-feira (27/6), foi inaugurada a Cozinha Comunitária Carioca Apae, no número 41 da Rua Bom Pastor, na […]
20 de fevereiro de 2026 17:04 Por: Luís Gustavo Adabro A Casa do Trabalhador, antigo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sorocaba, ligado à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), da Prefeitura de Sorocaba, oferecerá, na segunda-feira (23), 335 vagas de trabalho na cidade. Os munícipes podem se candidatar comparecendo à […]