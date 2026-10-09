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Previsão do tempo para Minas Gerais nesta quinta-feira, 8 de outubro

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Nesta quinta-feira (8/10), a previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul/Sudoeste/Campo das Vertentes e Zona da Mata. No Oeste e Metropolitana, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 11° e a máxima de 38°.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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