Previsão do tempo para Minas Gerais nesta quinta-feira, 8 de outubro

Nesta quinta-feira (8/10), a previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul/Sudoeste/Campo das Vertentes e Zona da Mata. No Oeste e Metropolitana, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 11° e a máxima de 38°.

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