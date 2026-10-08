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Secretaria de Obras realiza mutirão de limpeza na Vila Machado – Prefeitura Municipal de Bonito

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A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Obras, iniciou nesta quarta-feira (7) um mutirão de limpeza na Vila Machado. A ação faz parte do cronograma de serviços de manutenção e cuidado com a cidade, que percorre diferentes regiões do município.

O trabalho contribui para a organização e conservação dos espaços públicos, deixando as áreas mais limpas e adequadas para a circulação dos moradores. Além do aspecto visual, a manutenção periódica ajuda a preservar os espaços, melhorar as condições do ambiente urbano e proporcionar mais bem-estar à população.

As equipes da Secretaria de Obras seguem um cronograma de atendimento que contempla diferentes bairros e regiões de Bonito. Dessa forma, os serviços são realizados de maneira planejada, levando as ações de limpeza e manutenção para diferentes pontos do município.

A Prefeitura mantém o trabalho de cuidado com a cidade de forma contínua, atendendo às demandas e avançando com os serviços de manutenção em Bonito.

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