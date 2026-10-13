Semhab e 1º Grupamento de Engenharia comemoram o Dia das Crianças com os alunos do Projeto Davi

O Projeto Davi tem como proposta promover a inclusão social através da música e, na tarde desta quarta-feira (7), os meninos e meninas se apresentaram em uma solenidade para marcar a passagem do Dia Das Criança. Na oportunidade receberam presentes. O Projeto é uma parceria entre a Prefeitura e o Exército Brasileiro, através do 1º Grupamento de Engenharia e Construção, sendo coordenado pela Secretaria de Habitação Social (Semhab).

“Temos muita satisfação em ver a evolução dessas crianças e por isso agradecemos a dedicação dos militares que participam do projeto e a acolhida pelo 1º Grupamento, onde além de ter iniciação a música vão levar memórias para influenciar a vida deles no futuro”, comentou a secretária de Habitação, Socorro Gadelha, ao fazer uma saudação durante a solenidade. Ela aproveitou para dizer que o Projeto Davi é um exemplo para ser feito para outras comunidades, revelando o desejo de leva-lo para outros residenciais, destacando a parceria exitosa com o Exército Brasileiro.

O coronel Freire, chefe do Estado Maior do Exército na Paraíba, disse que o Projeto Davi é um sucesso e uma proposta nobre de caráter pedagógico, lembrando que as crianças estão tendo a oportunidade de receber lições de cidadania e civismo, que vão ajudar na formação como cidadãos e pessoas bem sucedidas. Ele afirmou que é satisfatório ver que os participantes do Projeto chegaram no Grupamento tímidos e evoluíram com o passar do tempo numa prova de crescimento e amadurecimento, e que o Exército tem interesse nesse tipo de parceria, revelando a intenção de continuar o trabalho.

A assistente social da equipe técnica da Semhab, Claudia Gouveia, contou que quando idealizou o Projeto Davi não imaginava que iria ter o sucesso que tem hoje. “O que nós estamos vendo hoje é o resultado de um trabalho feito com muito amor e dedicação, num projeto acolhido pelo Grupamento que está gerando memórias para essas crianças que vão influenciar de forma positiva a vida deles no futuro”, ressaltou.

Dona Elisa Ferreira, mãe do aluno João Vitor, agradeceu aos técnicos da Secretaria de Habitação e aos militares pelo acolhimento ao seu filho. “Ele é um garoto que hoje tem se dedicado mais aos estudos, se tornando um menino centrado nos estudos e atencioso”, disse.

O Projeto Davi foi criado há dois anos e é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de João Pessoa e o Exército Brasileiro, coordenado pela Secretaria de Habitação Social, que tem como objetivo usar a música como instrumento pedagógico de inclusão social. A regência é do primeiro sargento Tiago, responsável pelas aulas de música, ensinando flauta doce e canto coral. São 20 crianças, moradores do Residencial Vista Alegre e alunos da Escola Municipal Deputada Lúcia Braga.