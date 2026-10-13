Sorocaba disputa 88.ª edição dos Jogos Abertos do Interior com aproximadamente 300 atletas – Agência de Notícias

Sorocaba disputará 24 modalidades esportivas na 88.ª edição dos Jogos Abertos do Interior ‘Horácio Baby Barioni’, entre os dias 10 e 18 de outubro, em Votuporanga (SP). A delegação sorocabana terá cerca de 350 pessoas, das quais, aproximadamente 300 atletas, além de membros de comissões técnicas, equipes de apoio e servidores da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav).

Promovido pela Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo, o evento é considerado a maior competição poliesportiva da América Latina e deve reunir mais de 9 mil atletas de 155 municípios paulistas.

A solenidade de abertura está prevista para a próxima segunda-feira (12), às 20h, na Concha Acústica de Votuporanga, com o desfile das delegações participantes, a condução da tocha olímpica e o tradicional acendimento da pira olímpica, que oficializa o início dos Jogos.

Sorocaba disputará as modalidades Atletismo, Badminton, Basquete, Biribol, Bocha, Boxe, Capoeira, Ciclismo, Damas, Futebol, Futsal, Ginástica Artística, Handebol, Judô, Karatê, Kickboxing, Natação, Supino Raw, Tênis, Tênis de Mesa, Vôlei, Vôlei de Praia, Wrestling e Xadrez. O município também disputará o Beach Tênis, modalidade extra, que não somará pontos na classificação geral.

Na edição de 2025, Sorocaba ficou com o terceiro lugar na classificação geral, somando 157,7 pontos e 15 troféus, sendo seis de ouro, dois de prata e sete de bronze.

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Sequav, fornece todo o apoio às equipes. Além das inscrições já feitas, a delegação sorocabana ficará alojada em duas escolas estaduais, onde terão os recursos necessários disponíveis de limpeza, vigilância e fisioterapia aos atletas e comissões técnicas.