Ticiane Pinheiro e Roberto Justus se manifestam após ocorrido com Rafa Justus, ‘Aconteceu ontem…’

Por MRNews



Ticiane Pinheiro e Roberto Justus se manifestaram após a filha, Rafa Justus, de 17 anos, revelar que foi alvo de ataques nas redes sociais depois de compartilhar um momento importante de sua vida.

Rafa contou aos seguidores que votou pela primeira vez nas eleições e decidiu dividir a experiência nas redes sociais. Na publicação, a adolescente apareceu usando uma regata branca com uma pequena bandeira do Brasil.

A postagem, no entanto, acabou gerando uma série de comentários negativos e ofensas direcionadas à jovem.

Rafa Justus desabafa após ataques nas redes sociais

Rafa Justus utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (5) para falar sobre o episódio e expor sua reação aos comentários que recebeu.

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A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus demonstrou incômodo com os ataques e explicou aos seguidores que não esperava receber tantas críticas após compartilhar o registro.

O episódio rapidamente ganhou repercussão entre os internautas, especialmente por envolver o primeiro voto da jovem.

Ticiane Pinheiro e Roberto Justus reagem

Diante da repercussão, Ticiane Pinheiro e Roberto Justus também se manifestaram sobre o ocorrido.

Os pais demonstraram apoio à filha após o desabafo e acompanharam de perto a situação envolvendo os comentários feitos nas redes sociais.

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A situação chamou atenção justamente pela idade de Rafa, que tem 17 anos, e pela exposição que o episódio ganhou na internet.

Primeiro voto marcou nova fase para Rafa

O voto também representou um momento importante na vida da adolescente, que passou a exercer pela primeira vez esse direito eleitoral.

A publicação que deveria registrar esse momento acabou se transformando em motivo de debate nas redes sociais, mostrando mais uma vez como personalidades conhecidas e seus familiares podem ficar expostos a críticas quando compartilham opiniões ou experiências pessoais na internet.

O caso envolvendo Rafa Justus repercutiu entre os seguidores da família e voltou a colocar em discussão os limites dos comentários nas redes sociais, principalmente quando direcionados a jovens.

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