ENTRETENIMENTO

Veja como fica a escala do transporte coletivo no feriadão  – CGNotícias

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Por MRNews

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) organizou uma operação especial para os ônibus urbanos nos feriados dos 11 e 12 de outubro. O planejamento logístico busca suprir a demanda de passageiros durante os feriados de Criação de Mato Grosso do Sul e de Nossa Senhora Aparecida. 

O plano funcional estabelece a operação com a tabela tradicional de domingos e feriados para todas as linhas da Capital na comemoração da divisão do estado, no domingo (11). 

O cronograma de segunda-feira (12) mescla diferentes esquemas de atendimento. As linhas 244, 322, 410, 418, 419, 422 e 424 operarão de acordo com as necessidades logísticas do setor industrial. Os veículos das rotas 515 e 522 circularão sob o plano operacional de sábado. A frota restante adotará o modelo comum de domingos e feriados. 

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A estratégia de segunda-feira inclui a manutenção de três veículos reservas com tripulação nos terminais. O sistema adiciona um ônibus extra à operação habitual para atender eventuais demandas de passageiros entre as 5h e as 19h. 

O Consórcio Guaicurus monitorará todo o sistema operacional da cidade. As ordens emitidas pela fiscalização da Agetran exigem ajustes imediatos e aumento na oferta de veículos em caso de superlotação nos horários de pico. 

O poder público manterá atenção concentrada no fluxo das 5h30 às 8h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 18h30. A agência municipal aplicará as adequações necessárias para o funcionamento seguro e ágil do transporte coletivo. 

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