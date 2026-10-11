Pesquisa do Procon-JP para preços de brinquedos registra diferença de mais de R$ 370 no patinete

O consumidor que vai presentear com artigos de lazer infantil no próximo 12 de outubro, Dia das Crianças, deve consultar a pesquisa de preços para esses produtos realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP). O levantamento registrou uma diferença que chega a R$ 371,25 no patinete Skatenet Max Led (unissex) Bandeirante, que está oscilando entre R$ 470,00 (Multi Mix – Rua Santo Elias, Centro) e R$ 841,25 (Toca dos Presentes – Torre), variação de 78,99%.

A maior variação foi encontrada na bola de futebol (sem marca), 476,92%, que está com preços entre R$ 13,00 (Multi Mix – Santo Elias, Centro) e R$ 75,00 (Mangabeira Importados – Avenida Josefa Taveira e Vida Toys – Altiplano), diferença de R$ 62,00.

O levantamento do Procon de João Pessoa foi realizado no dia 7 de outubro em 11 estabelecimentos e traz preços de 125 produtos como bonecas e bonecos, jogos educativos, pistas e playsets, bicicletas, carros (com e sem controle remoto), bolas, patinetes, entre outros artigos.

Pista e boneca – Mais duas grandes diferenças foram registradas: na pista Hot Whels City T-Rex Blaze Batlle Mattel, R$ 293,01, oscilando entre R$ 99,99 (Lojas Americanas – Shopping Tambiá) e R$ 393,00 (Brinquedos e Travessuras – Parahyba Mall, Aeroclube), variação de 293,04%; e na boneca Frozen Elsa Baby Brink grande, R$ 241,00, com preços entre R$ 99,00 (Le Biscuit – Mangabeira Shopping) e R$ 340,00 (Multi Mix – Santo Elias, Centro), variação de 243,43%.

Basquete e cubo – O Procon-JP encontrou, ainda, duas outras variações bem significativas: no kit basquete (sem marca), 406%, que oscila entre 15,00 (Multi Mix – Santo Elias, Centro) e R$ 75,90 (Brinquedos e Presentes – Bairro dos Estados), diferença de R$ 60,90; e no cubo didático Mercotoys, 397,62%, com preços entre R$ 39,99 (Le Biscuit – Mangabeira Shopping) e R$ 199,00 (Brinquedos e Presentes – Bairro dos Estados), diferença de R$ 159,01.

Os estabelecimentos – A pesquisa foi realizada nas seguintes lojas: Lojas Americanas (Tambiá Shopping); Atacadão dos Presentes (Bessa); Le Biscuit (Mangabeira Shopping); Multi Mix (Santo Elias, Centro); Brinquedos & Presentes (Bairro dos Estados); Toca dos Presentes (Torre) Ri Happy Brinquedos (Manaíra Shopping); Brinquedos e Travessuras (Parahyba Mall, Aeroclube); Mangabeira Importados (Josefa Taveira); Palloma Magazine (Mangabeira); e Vida Toys (Altiplano).

Para consultar a pesquisa completa, clique neste link.