ENTRETENIMENTO

TRE-RJ suspende propaganda eleitoral gratuita no RJ até domingo 

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em TRE-RJ suspende propaganda eleitoral gratuita no RJ até domingo 

Por MRNews

Por EBC,

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), desembargador Cláudio de Mello Tavares, determinou nesta quinta-feira (8) a suspensão até o próximo domingo (11) da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. A decisão vale até que seja definido oficialmente o resultado da eleição para governador do estado.

O Tribunal confirmou também que a retotalização dos votos para governador será realizada no próximo sábado (10), a partir das 15h, na sede do TRE-RJ.

Na manhã de hoje, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu anular os votos recebidos pelo candidato ao governo do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (Republicanos) no primeiro turno das eleições majoritárias. Pela decisão da maioria, deve ocorrer a retotalização dos votos válidos, excluindo-se da conta os direcionados a Garotinho. 

Durigan prevê envio de MP do Imposto Seletivo após eleições

Site oferece criptomoedas por posts de apoio a Flávio Bolsonaro

A determinação fará Douglas Ruas (PL) eleito no primeiro turno, sem a necessidade de concorrer ao segundo turno com Eduardo Paes (PSD).

 

Moraes envia à PGR imagens da Operação Contenção

Lula celebra avanço do fim da 6×1 e defende investimento público

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Sessão de Sábado exibe Hoje SÁBADO (27/07) na Globo – Olimpíadas de Paris

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews COnfira a programação da Globo  hoje, 27/07/2024 e que horas começam os filmes de hoje.  Sábado, 27/07/2024 04:10 Globo Repórter 05:00 Olimpíadas de Paris 2024 07:50 Olimpíadas de Paris 2024 11:00 Praça TV – 1ª Edição 11:35 Globo Esporte 11:50 Olimpíadas de Paris 2024 13:50 Olimpíadas de Paris 2024 15:00 Jornal Hoje 15:30 […]
ENTRETENIMENTO

Previsões Celestiais para o Final de Semana e a Segunda de Natal (23, 24 e 25/12)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Horóscopo: Previsões Celestiais para o Final de Semana e a Segunda de Natal Por maisalma.com À medida que nos aproximamos do final de semana e da tão esperada segunda-feira de Natal, as estrelas revelam suas mensagens cósmicas para cada signo. Vamos explorar o que o horóscopo reserva para você nos próximos dias. –> […]
ENTRETENIMENTO

Última Parcial da Enquete UOL REVELA quem ganha o BBB25, Guilherme, João Pedro ou Renata

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Enquete BBB25: Renata lidera com folga e pode ser a campeã da edição histórica A grande final do Big Brother Brasil 25 acontece nesta terça-feira, 22 de abril, e o clima de expectativa já toma conta das redes sociais. Com três participantes do grupo Pipoca na disputa – Guilherme, João Pedro e Renata […]