Após 19 cirurgias em três meses, filho de Patrícia Poeta enfrenta recuperação e luta

Por MRNews



Felipe Poeta passou quatro meses internado após uma infecção grave no joelho. O DJ precisou de fisioterapia intensiva e celebrou a evolução ao voltar a caminhar sem dor e sem auxílio de bengala ou muletas.

O filho da apresentadora Patrícia Poeta, Felipe Poeta Soares, enfrentou um dos períodos mais difíceis de sua vida após desenvolver uma infecção grave no joelho. O problema de saúde exigiu 19 cirurgias em apenas três meses e levou o jovem a passar cerca de quatro meses internado.

A situação começou após uma cirurgia no menisco, estrutura do joelho responsável por ajudar a absorver impactos e contribuir para a estabilidade da articulação. O quadro acabou se complicando com uma infecção, tornando o tratamento mais longo e exigindo uma série de intervenções médicas.

Filho de Patrícia Poeta passou meses no hospital

Em entrevista à revista Quem, Felipe relembrou a intensidade do período de internação e os cuidados necessários para enfrentar a infecção.

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“Foram quatro meses dentro de um hospital, tomando remédio para dor e antibiótico na veia”, relatou o DJ, ao descrever a experiência como um momento muito difícil.

Além das cirurgias e do tratamento com medicamentos, o jovem precisou lidar com mudanças importantes na própria rotina. Durante o processo, ele perdeu o menisco, o que tornou a reabilitação ainda mais relevante para recuperar os movimentos e voltar às atividades do dia a dia.

Fisioterapia virou parte da rotina

Depois de enfrentar a fase mais delicada do tratamento, Felipe passou a se dedicar intensamente à fisioterapia. Em abril de 2026, ele contou que realizava três sessões por dia para avançar na recuperação.

O esforço trouxe resultados importantes. O jovem comemorou a possibilidade de caminhar sem dor e demonstrou gratidão pela evolução do quadro.

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“Estou agradecido que a perna está aqui, que o joelho está bom e que estou conseguindo caminhar sem dor”, afirmou, conforme relato publicado pelo UOL.

A recuperação também permitiu que ele retomasse gradualmente compromissos profissionais e atividades cotidianas.

Felipe já conseguia andar sem bengala ou muletas

Em março de 2026, durante o Lollapalooza, Felipe conversou com o Terra e relatou avanços significativos. Na ocasião, contou que já conseguia trabalhar, subir e descer escadas e caminhar sem precisar de bengala ou muletas.

Apesar da melhora, a retomada das atividades físicas exigia cautela. O jovem, que gosta de surfe, motocross e muay thai, ainda precisava respeitar os limites da recuperação antes de voltar plenamente aos esportes de maior impacto.

A evolução mostra a dimensão do desafio enfrentado: depois de meses de internação e dezenas de procedimentos, tarefas comuns do cotidiano passaram a representar conquistas importantes.

Como Patrícia Poeta acompanhou o momento difícil

Patrícia Poeta manteve sua rotina profissional enquanto enfrentava a preocupação com a saúde do filho. A situação foi um período delicado para a família, embora a apresentadora tenha preservado parte da intimidade desse processo.

A história de Felipe também chamou a atenção pela intensidade do tratamento e pela disciplina necessária para continuar a reabilitação mesmo após receber alta hospitalar.

Uma recuperação marcada por desafios e esperança

A trajetória de Felipe Poeta evidencia que a recuperação após uma infecção grave pode ser longa e exigir diferentes etapas de tratamento. No caso do jovem, as cirurgias foram apenas parte do processo: a fisioterapia e os cuidados posteriores tiveram papel importante na retomada dos movimentos.

Nas declarações divulgadas em março e abril de 2026, Felipe já relatava avanços expressivos, incluindo caminhar sem dor e voltar a trabalhar. Ainda assim, a retomada integral de todas as atividades esportivas dependia de uma evolução cuidadosa.

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Patrícia Poeta se emociona ao vivo e revela problema de saúde do filho: “Está sendo difícil”

Durante o programa Encontro, exibido na manhã desta sexta-feira (17), a apresentadora Patrícia Poeta protagonizou um dos momentos mais emocionantes do dia na TV Globo. Ao receber uma homenagem pelos seus 25 anos de carreira, a comunicadora não conteve as lágrimas ao falar sobre uma situação pessoal delicada envolvendo o filho, Felipe Poeta, de 23 anos.

Com a voz embargada, Patrícia revelou ao público que o filho vem enfrentando problemas de saúde há cerca de dois meses. “Eu estou emocionada, porque esse momento da minha vida, em termos pessoais, está sendo um dos mais difíceis. Há dois meses, meu filho está se tratando. Então, o que eu queria dizer para vocês é que vocês são o respiro e a leveza que falo sempre no dia a dia. Muito obrigada. Pensamento positivo”, desabafou a apresentadora, sendo aplaudida de pé pelos convidados e pela plateia.

Felipe Poeta está em tratamento após infecção

De acordo com informações confirmadas pela equipe de assessoria da apresentadora, Felipe Poeta foi diagnosticado com uma infecção, cuja origem não foi detalhada. Apesar da preocupação inicial, o jovem está se recuperando bem e segue em acompanhamento médico. Patrícia, visivelmente emocionada, destacou que tem buscado forças na fé e no carinho dos fãs para enfrentar o momento delicado.

Felipe, que é bastante reservado, costuma aparecer em momentos pontuais ao lado da mãe nas redes sociais. Recentemente, ele compartilhou fotos em clima tranquilo no Rio de Janeiro, demonstrando estar mais sereno após o início do tratamento.

Homenagem e emoção no palco

A homenagem no Encontro celebrou as mais de duas décadas de trajetória de Patrícia Poeta no jornalismo e no entretenimento da Globo. Colegas de emissora, como Manoel Soares, Fátima Bernardes e Ana Maria Braga, enviaram mensagens destacando a garra e a dedicação da apresentadora ao longo da carreira.

Entretanto, o momento mais marcante foi o desabafo sobre a fase pessoal difícil. Patrícia, que raramente fala de assuntos íntimos, abriu o coração diante do público, emocionando quem assistia. “É nos momentos mais desafiadores que percebemos o valor do amor e da esperança”, afirmou.

Força e apoio dos fãs

Após o programa, as redes sociais de Patrícia Poeta foram inundadas de mensagens de apoio e carinho. Seguidores e colegas desejaram uma recuperação rápida a Felipe e muita força à apresentadora. “Você é uma mãe incrível, vai dar tudo certo”, escreveu uma fã.

Com sua trajetória marcada pela determinação, Patrícia mostra que, mesmo em meio às dificuldades, segue firme — tanto no trabalho quanto na vida pessoal — e continua inspirando o público com sua sensibilidade e humanidade.

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