Campo Grande tem festival japonês e feiras neste fim de semana – CGNotícias

Por MRNews



O fim de semana de Campo Grande terá opções de lazer que reúnem cultura japonesa, dança, gastronomia, artesanato e empreendedorismo. No sábado (17) e domingo (18), a programação inclui o 3º Festival Okinawa de Campo Grande, feiras culturais em diferentes regiões da cidade e iniciativas voltadas à economia criativa e ao empreendedorismo feminino.

No sábado (17), a partir das 16h, a Associação Okinawa de Campo Grande, no bairro Amambaí, sedia o 3º Festival Okinawa de Campo Grande. Com entrada gratuita, o evento valoriza a cultura japonesa e amplia as opções de lazer para moradores e visitantes.

A programação de sábado também inclui a Feira Cultural Cidade Morena, das 17h às 22h, na Praça do Papa, na Avenida dos Crisântemos. A feira reúne mais de 100 expositores de artesanato, gastronomia regional e produtos locais, além de música ao vivo, com apresentação anunciada do cantor João Paulo.

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À noite, às 19h30, o Centro Comunitário Coophavila II recebe a 1ª Mostra de Dança, dedicada às apresentações artísticas e à valorização da dança.

Domingo reúne feiras e empreendedorismo

No domingo (18), o 3º Festival Okinawa continua a partir das 16h, na Associação Okinawa de Campo Grande, com entrada gratuita.

Pela manhã, a Feira da Sagarana movimenta a Praça Antônio Papi Neto, no Jardim Panamá, das 9h às 15h. A iniciativa reúne opções para quem busca produtos e atividades em um espaço de convivência comunitária.

Já no Bosque da Paz, no bairro Carandá Bosque, a Feira Bosque da Paz será realizada das 10h às 16h, ampliando as alternativas de lazer ao ar livre.

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A programação de domingo inclui ainda a 2ª Feira Cultural Entre Elas, das 15h às 23h, no Treze Bar, na Rua 15 de Novembro, região central. A iniciativa reúne empreendedorismo feminino, economia criativa e gastronomia, valorizando o trabalho de mulheres empreendedoras.

Com atividades distribuídas entre diferentes bairros, a agenda oferece alternativas para quem deseja aproveitar o fim de semana, conhecer iniciativas locais e prestigiar manifestações culturais e pequenos empreendedores.

Serviço ao Cidadão

Sábado (17/10)

3º Festival Okinawa de Campo Grande : a partir das 16h, na Associação Okinawa de Campo Grande, Rua dos Barbosas, nº 110, bairro Amambaí. Entrada gratuita.

: a partir das 16h, na Associação Okinawa de Campo Grande, Rua dos Barbosas, nº 110, bairro Amambaí. Entrada gratuita. Feira Cultural Cidade Morena: das 17h às 22h, na Praça do Papa, Avenida dos Crisântemos. Mais de 100 expositores, artesanato, gastronomia, produtos locais e música ao vivo.

das 17h às 22h, na Praça do Papa, Avenida dos Crisântemos. Mais de 100 expositores, artesanato, gastronomia, produtos locais e música ao vivo. 1ª Mostra de Dança: às 19h30, no Centro Comunitário Coophavila II.

Domingo (18/10)