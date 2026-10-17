Campo Grande tem festival japonês e feiras neste fim de semana – CGNotícias

Por MRNews
O fim de semana de Campo Grande terá opções de lazer que reúnem cultura japonesa, dança, gastronomia, artesanato e empreendedorismo. No sábado (17) e domingo (18), a programação inclui o 3º Festival Okinawa de Campo Grande, feiras culturais em diferentes regiões da cidade e iniciativas voltadas à economia criativa e ao empreendedorismo feminino.
No sábado (17), a partir das 16h, a Associação Okinawa de Campo Grande, no bairro Amambaí, sedia o 3º Festival Okinawa de Campo Grande. Com entrada gratuita, o evento valoriza a cultura japonesa e amplia as opções de lazer para moradores e visitantes.
A programação de sábado também inclui a Feira Cultural Cidade Morena, das 17h às 22h, na Praça do Papa, na Avenida dos Crisântemos. A feira reúne mais de 100 expositores de artesanato, gastronomia regional e produtos locais, além de música ao vivo, com apresentação anunciada do cantor João Paulo.
fim de semana tem feiras, teatro, cinema e programação para crianças em MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul
LATAM amplia voos para Bonito a partir de 25 de outubro – Prefeitura Municipal de Bonito
À noite, às 19h30, o Centro Comunitário Coophavila II recebe a 1ª Mostra de Dança, dedicada às apresentações artísticas e à valorização da dança.
Domingo reúne feiras e empreendedorismo
No domingo (18), o 3º Festival Okinawa continua a partir das 16h, na Associação Okinawa de Campo Grande, com entrada gratuita.
Pela manhã, a Feira da Sagarana movimenta a Praça Antônio Papi Neto, no Jardim Panamá, das 9h às 15h. A iniciativa reúne opções para quem busca produtos e atividades em um espaço de convivência comunitária.
Já no Bosque da Paz, no bairro Carandá Bosque, a Feira Bosque da Paz será realizada das 10h às 16h, ampliando as alternativas de lazer ao ar livre.
Vacinação antirrábica terá ponto fixo no Jardim Petrópolis e casa a casa no Caiobá – CGNotícias
Imasul alerta para risco de enchente em Coxim com rápida elevação do Rio Taquari – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul
A programação de domingo inclui ainda a 2ª Feira Cultural Entre Elas, das 15h às 23h, no Treze Bar, na Rua 15 de Novembro, região central. A iniciativa reúne empreendedorismo feminino, economia criativa e gastronomia, valorizando o trabalho de mulheres empreendedoras.
Com atividades distribuídas entre diferentes bairros, a agenda oferece alternativas para quem deseja aproveitar o fim de semana, conhecer iniciativas locais e prestigiar manifestações culturais e pequenos empreendedores.
Serviço ao Cidadão
Sábado (17/10)
- 3º Festival Okinawa de Campo Grande: a partir das 16h, na Associação Okinawa de Campo Grande, Rua dos Barbosas, nº 110, bairro Amambaí. Entrada gratuita.
- Feira Cultural Cidade Morena: das 17h às 22h, na Praça do Papa, Avenida dos Crisântemos. Mais de 100 expositores, artesanato, gastronomia, produtos locais e música ao vivo.
- 1ª Mostra de Dança: às 19h30, no Centro Comunitário Coophavila II.
Domingo (18/10)
- Feira da Sagarana: das 9h às 15h, na Praça Antônio Papi Neto, Travessa Pacaty, Jardim Panamá.
- Feira Bosque da Paz: das 10h às 16h, no Bosque da Paz, Rua Kame Takaiassu, nº 500, bairro Carandá Bosque.
- 2ª Feira Cultural Entre Elas: das 15h às 23h, no Treze Bar, Rua 15 de Novembro, nº 797, Centro.
- 3º Festival Okinawa de Campo Grande: a partir das 16h, na Associação Okinawa de Campo Grande, Rua dos Barbosas, nº 110, bairro Amambaí. Entrada gratuita.