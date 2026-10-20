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Carrefour Sônia Maria recebe evento de adoção de cães do Canil Municipal neste sábado (17) – Agência de Notícias

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16 de outubro de 2026

16:51

Por: Ana Paula Pignataro

 

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), realizará neste sábado (17), das 9h às 13h, o evento de adoção de cães do Canil Municipal no Carrefour Sônia Maria, localizado na Avenida Brasil, 376, na Vila Carvalho.

A campanha municipal de adoção responsável do programa “D + uma chance, adote uma vida!” é realizada, durante o ano todo, em diferentes pontos da cidade. Todos os animais disponíveis são vacinados, castrados e microchipados.

Importante ressaltar que adotar um animal de estimação é assumir uma responsabilidade e jamais pode ser uma ação por impulso, pois os tutores precisam garantir o cuidado necessário a esses animaizinhos por toda a vida. Um cão, por exemplo, pode viver mais de 15 anos, ou seja, ele vai precisar da atenção do seu tutor por muito tempo, como receber carinho, cuidados veterinários, além da necessidade de brincar e passear.

Para quem deseja adotar um pet, o Canil Municipal, localizado na Rua Rosa Maria de Oliveira, 345, ao lado do Instituto Humberto de Campos, no Jardim Zulmira, está com as portas abertas sempre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Mais informações pelo WhatsApp: (15) 99104-4258 ou pelo telefone: (15) 3202-8006. Os munícipes também podem conhecer animais disponíveis para adoção na rede social da campanha Divulga Pet: @divulgapetsorocaba.

 

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